澳洲智庫：中共全球統戰布局愈加明目張膽

文/中央社記者丘德真雪梨9日專電

澳洲戰略政策研究所研究員周安瀾今天發表研究報告,揭露中國共產黨如何在海外透過特務滲透和非法活動,達到統戰的目的,且中共對外國的干預將在全球擴大並更明目張膽。

周安瀾(Alex Joske)在主題為「黨罩著你:外國干預與中共的統戰系統」(The party speaks for you: foreign interference and the Chinese Communist Party's united front system)的報告中,一開頭就提醒,西方國家過去對中國共產黨中央委員會統一戰線工作部(統戰部)的工作缺乏了解,導致低估問題的嚴重性。

他解釋,不少國家的外交人員以為統戰不過是「公眾外交」(public diplomacy)或「政治宣傳」(propaganda),不明白統戰其實還涉及特務滲透或犯罪。

報告引述中國前總理周恩來解釋統戰工作的名言「利用合法掩護非法,合法與非法巧妙結合」、「寓情報於統戰中」和「以統戰帶動情報」,指出統戰工作的本質並不只是「政治宣傳」,而是涉及非法情報活動。

報告又提到,「今天針對海外的統戰工作,還包括加強中國共產黨的政治影響力、干預海外華人社群、打壓異議運動、打造有利於併吞台灣的國際環境、情報蒐集、鼓勵投資中國,以及協助科技移轉至中國。」

報告提到台灣被納入統戰對象,包括遭中國統戰人員利誘而被移送法辦的工黨主席鄭昭明和他的中校退役兒子鄭智文,還有促統黨創辦人張安樂。另外,報告又指中資鋼業鉅子「寶武鋼鐵」(Baowu Steel)積極資助針對台灣的統戰工作。

周安瀾指出,統戰部藉由控制澳洲的中文媒體,以便「針對海外華人進行宣傳」,進而達到控制澳洲華人社區的目的。對此,周安瀾呼籲,澳洲政府應該要資助澳洲華人社區的華文獨立媒體、向華人提供新聞學獎學金,並且要立法以維護華人社群媒體的新聞自由。

周安瀾也建議,針對配合中共統戰工作的團體,澳洲政府應該拒絕對他們的工作人員核發簽證。他特別提到,在維多利亞州有些中國統戰組織內不乏澳洲公民參與其中。

這份報告詳細指出全球統戰網絡的操作方式,例如在2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)疫情期間,統戰部透過「中華全國歸國華僑聯合會」,在澳洲、加拿大、英國、美國、阿根廷、日本和捷克等,動員各地華人民間和商業機構,全面搜括醫療物資寄到中國。

周安瀾認為,中國在澳洲的統戰工作「相當成熟」,而統戰的對象除了華人社區之外,還包括大學、媒體、政界和商界領袖等。周安瀾在報告中說明,遍布全球多間大學的孔子學院與中共「統戰部」關係密切,另外還有大批中國學生組織和學術團體其實就是統戰單位;這些都是中國壓制學術自由和動員學生配合中國民族主義造勢活動的工具。

由於中國政府致力在澳洲以及其他國家「吸收、控制和扶植社區領袖、社區組織、商界團體以及媒體」,周安瀾「預料中國共產黨對外國的干預,將會在全球擴大、日益強勢和明目張膽」。

報告還整理出中國在澳洲的最重要統戰機構「澳洲中國和平統一促進會」(Australian Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China)有多達十多名成員曾在澳洲競選民代,或是擔任澳洲政治人物的助理。

除了僑界、媒體和政界之外,報告指中國統戰對象還包括會計師事務所;因此,全球最大會計師事務所之一的德勤(Deloitte)一些與中國統戰部有牽連的管理人員在2017年宣稱,如果澳洲拒絕加入中國「一帶一路」投資計畫的話,將會損害澳洲的商業利益。

報告也提到,統戰團體曾安排中國大戶在澳洲皇冠賭場(Crown)豪賭,反映出統戰團體和組織犯罪集團是有關連的。報告還指出,中國在世界各地的統戰活動,其中不少是透過系出洪門致公總堂的致公黨進行。中國除了在澳洲推行統戰工作之外,報告還指出美國至少有兩名科學家稍早已被控告涉嫌偷取科學技術,他們也是資深統戰團體成員。

至於中國國家主席習近平和統戰部的淵源,報告提到習近平的父親習仲勛。1980年代,當時擔任中央書記處書記的習仲勛同時分管統戰和西藏工作,其中的主要任務之一,就是要統戰西藏精神領袖達賴喇嘛。到了1990年代,習近平擔任福建省福州市委書記期間,也曾涉及針對台灣和海外華人的統戰工作。

