紐西蘭今午夜「全面解封」僅留邊境管制！連17日零確診　染疫者全數解除隔離

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭連續17日未出現新增個案，且最後一名患者無症狀時間達48小時，於今（8）下午康復解除隔離，這也宣告紐西蘭全境已無活躍病例。根據總理阿爾登最新宣布消息，紐西蘭病毒因應警戒層級自今午夜起調降至最低的第一級，也就是繼續維持國際邊境管制，但將解除境內防疫措施，包括公共集會限制、強制性社交距離等。

綜合紐西蘭先驅報等外媒報導，紐西蘭一名50多歲的奧克蘭婦女先前在當地療養院工作，在疫情爆發後確診，但如今已康復。衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）稍早表示，這是自今年2月28日以來，境內首次沒有活躍個案，無疑是深具指標性意味的時刻，但現階段仍有必要對疫情持續保持警惕。

根據官方8日最新統計，紐西蘭總確診數為1504例，與新冠病毒相關的死亡人數為22人，現階段已完成29萬4848個檢測數，但當前活躍病例數及住院人數均為零。

Today we can announce that there are now no active cases of COVID-19 in New Zealand! Read our full update at https://t.co/YYbSSBzUJC pic.twitter.com/GEMQ1QghgA — Ministry of Health - Manatū Hauora (@minhealthnz) June 8, 2020

在衛生部記者會結束後約2小時，總理阿爾登（Jacinda Ardern）也在內閣會議結束後召開記者會，宣布8日午夜起，也就是9日零時的時候，紐西蘭病毒因應警戒層級將調降至最低的第一級。這也意味著，境內公開、私人活動都能在不受限制的狀態下進行，零售業、飯店業及大眾運輸交通系統等均能恢復正常運作。

「在一級警戒的狀態下，我們預計會朝著復甦這條路前進」，阿爾登提到，當得知國內的新冠肺炎活躍病例歸零時，她在女兒妮薇（Neve）面前跳了一小段舞，「現在我們可以安全地讓飛機、巴士坐滿乘客，咖啡聽也能多擺幾張桌子。」

阿爾登表示，紐西蘭人民可以去任何想去的地方，但要寫下旅行日記，以便紀錄活動行蹤，公家機關員工都被要求重返工作崗位，但政府也給予部分彈性，「雖然我們處於更安全的位置，但想要重新回到沒有疫情的生活，這條路仍然沒有捷徑可走。」

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