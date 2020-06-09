單膝下跪8分46秒致哀！民主黨議員力推法案「全面改革警察文化」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，左3）於8日率領其他民主黨人單膝下跪8分46秒，哀悼佛洛伊德（George Floyd）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」引發議題持續發酵，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8日率領其他民主黨議員單膝下跪8分46秒致哀，接著公布一項法案，旨在全面改革警察文化，具體規範包括禁止鎖喉擒拿，創建「全國警察不當行為登記名單」，將私刑定義為聯邦仇恨犯罪，並讓相關單位能夠針對濫用武力案件展開更深入的獨立調查。

裴洛西率領其他二十幾名民主黨籍議員，來到國會大廈的遊客中心，單膝下跪8分46秒，也就是佛洛伊德（George Floyd）遭警察「膝蓋壓脖」致死的時間，默哀致意。議員們接著宣布，將要推出一項法案，避免警察不當使用武力，並讓濫用職權的警察承擔更多責任。此舉被視為華府對於「警察文化改革聲浪」的第一個具體的行動與回應。

▲佛洛伊德之死再度激起種族歧視與警察執法過當的輿論怒火。圖為紐約抗議現場畫面。（圖／路透）

綜合CNN、CNBC報導，目前所知的法案內容包括禁止鎖喉擒拿、創建「全國警察不當行為登記名單」、將私刑定義為聯邦仇恨犯罪、限制軍用設備被轉用至地方執法部門、鼓勵地方政府規定警察接受種族歧視課程、宣導「干預的義務」（duty to intervene），以及其他允許相關部門深入調查濫用武力案件的舉措。

國會非裔黨團（CBC）、參議院司法委員會的民主黨人也有出席。CBC主席巴斯（Karen Bass）說，「世界正在見證一場新的運動在我們國家誕生」。眾院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）表示，他希望委員會最快下周進行投票。

▲民主黨提出法案，力求全面改革警察文化，但是預計遭到共和黨、警察工會與地方官員抵制。（圖／達志影像／美聯社）

警察工會與地方官員被認為將會抵制法案，因為他們不希望華府干預其政策制定。此外，目前尚無共和黨人士表態支持，許多共和黨參議員認為，國會不應該將警察政策國家化，而應由州與地方政府自行採取行動。

參院司法委員會主席葛瑞姆（Lindsey Graham）上周宣布，將於16日針對警察暴力舉行聽證會。參院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）說，民主黨人將「竭盡全力使之成真」，也直接呼籲參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），讓此改革法案7月前展開辯論與投票。

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