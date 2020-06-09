「推翻暴政！假博士滾下台」杏仁哥號召周六上凱道：韓粉出來還韓國瑜公道

▲杏仁哥說，「台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準。」（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭罷免通過，加上市議長許崑源墜樓身亡。挺韓團體表示，已經申請凱達格蘭大道周六、周日的路權，將號召群眾到總統府前抗議。而挺韓大將杏仁哥今天（9日）中午表示，請全台各地有志之士，周六、周日前往凱道聲援，「如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！」

挺韓後援會以「替天行道！打倒喪盡天良冥盡黨」為題，號召支持者在周六下午2時30分到總統府前抗議。貼文指出，目前已合法取得路權，希望韓粉們勇敢站出來還韓國瑜公道，追悼許崑源議長。對此，轄區中正一警分局證實，雖團體已申請路權，但還未向警方申請集會，屆時將依規定辦理。

▼杏仁哥號召韓粉替韓國瑜討公道。圖為韓今率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

而杏仁哥今中午在臉書說，「杏仁哥聲援－台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準。請全台各地有志之士，前往聲援。」他表示，周六、周日在總統府前（凱達閣蘭大道），「讓我們集中火力在6/13當天下午2點30分，如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！韓粉勇敢站出來！還韓國瑜公道！追悼許崑源議長！」

杏仁哥也提到，這場活動主辦單位有「如影隨形～遍地開花（愛台灣聯盟）」、「第三勢力333政黨團結聯盟」、「民主黨（民主監督聯盟）」、「共和黨」。

對於挺韓團體將上凱道，《中央社》報導，總統府發言人丁允恭指出，罷免是高雄市民依法定程序進行連署與投票、實現公民意志的民主結果，應予尊重；民眾在合法範圍內有申請陳抗權利，但應維持理性平和。

▼杏仁哥號召全台各地有志之士，周六、周日前往凱道聲援。圖為韓國瑜2020大選前在凱道的造勢晚會。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



▼杏仁哥發文。（圖／翻攝杏仁哥臉書）