17歲天才高中生留遺書：對不起，我盡力了...清晨校內墜亡！暗黑內幕曝

▲ 17歲的青春年華，父母的無限榮耀，在小碩的縱身一躍被打破 。（圖／翻攝自華商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

17歲的小碩（化名）是外界眼中的天才學生，就讀於重慶某外國語學校，然而在2019年11月留下3封遺書後，從教學樓5樓跳下，警方調查結論是因抑鬱症高墜死亡。如今他的遺體在殯儀館躺了近7個月，至今未入土為安，徐姓父親一直在尋找兒子自殺的原因，認為這背後隱藏了校園的黑暗內幕。

據《華商報》報導，徐先生回憶起2019年11月13日那天，他接到學校電話趕往醫院，「醫生就問學校老師發生了什麼，也好採取針對性的搶救措施，但老師卻不說。」因為是高墜骨折造成肺部挫傷，兒子呼吸非常困難，「8點半，我兒子一隻瞳孔已經放大，他就是大聲地喘氣。再看到孩子時，他的頭髮都被剃掉了，已經被裝進裹屍袋送到殯儀館。」

▲其中一份遺書內容。（圖／翻攝自華商報）

據瞭解，小碩是當天早上7點多從教學樓5樓爬窗戶跳下去，「咚」的一聲掉在圍牆外的菜地裡，而就在前一晚，他留下了3封遺書，揭露自殺前的心境。內容寫道，「對不起，我盡力了，在下一次讓自己如此失望之前，還是自己早點了結為好。讓自己失望，不是因為卑劣的行徑，而是事後的感情——為惡果而懊惱，而非為惡行懺悔。很悲哀，一再背叛自己的信條，然後麻醉自己，沒有比我更卑劣下賤的可憐蟲了。」

徐先生查看兒子手機，發現在事發前2天，小碩還淘寶購物了1500元人民幣，不知道兒子為什麼會輕生。另外他得知，在11月12日，兒子參加數學考試時，因為看手機被認為是作弊，「他考試被老師收了手機，但我詢問了其他同學，我兒子的手機是從褲兜口袋裡掉出來，發出了聲音，他只是撿起來。但因為被認為是考試作弊，他很擔心還能不能參加高考。」

▲家中貼的獎狀 。（圖／翻攝自華商報）

小碩的遺體至今還存放在殯儀館，作為一個父親，徐先生想不通兒子怎麼會從學霸變成抑鬱症患者。他透露，小碩從小就有過人的天賦，而且在人前人後很懂禮貌，2014年參加全國數學競賽，在從來沒有參加過一天培訓補習的情況下，獲得了一等獎，也因此家長從沒給他任何學業壓力。

因成績優異，小碩國中和高中都是被保送，因該外國語學校是封閉式管理，他與家人的接觸大幅減少。之後，徐先生聽說兒子在學校想跳樓，後來還有幾次跳樓未遂的情況，直到2018年2月因抑鬱住院。

徐先生表示，從上國二開始，兒子就出現抑鬱症狀，讀書這幾年，曾有過多次爬窗想自殺的行為，甚至還提出過要吃雌激素變性的要求，「我求過關工委、班主任、語文老師、生活老師，還找過分管校長，希望能多關注兒子的心理問題。」然而悲劇還是在2019年冬天發生了。

徐先生也懷疑，是不是因為兒子成績優秀，而遭到同學嫉妒，「我們在找家庭原因，最後就是同學和老師原因。」他始終認為，兒子在學校跳樓，警方調查的結論是，孩子不是他殺，但孩子為什麼自殺，應該由學校去調查舉證。

▲小碩曾上過報紙。（圖／翻攝自華商報）

「我不是為了賠償，我沒想著靠孩子去掙錢。」事後校方提出賠償15萬元，但徐家人無法接受，「學校說他們全程無過錯，但我們談的是責任，我們只想要知道真相。學校說的是讓我們盡快給孩子入土為安。」

對此，南岸區教委認為，事情發生以來，學校及時妥善處理相關事項，多次與家長溝通協商，到目前沒有達成一致，學校將一如既往加強與家長溝通，希望在認識上達成一致。

心理治療師馬麗則指出，小碩的悲劇說明一部分學習優秀的孩子容易出現心理問題，因為他們一直生活在鮮花和掌聲之中，「家長和老師應該認識到孩子心理疾病的嚴重程度，及時送到專業的醫療機構進行心理或藥物治療，這已經不是心理疏導、心理諮詢所能解決的。」

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