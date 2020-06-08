「媽媽，是我幹的」14歲少女傳絕望遺言…下秒墜樓四肢變形慘死！

▲14歲女孩墜樓地點。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省葫蘆島市實驗中學國中三年級女孩劉歌（化名）5月6日晚從家中陽台墜樓，當場四肢變形身亡。事發前，她曾給母親傳了一條帶有「遺言」意味的訊息，「媽媽，是我幹的，我不想活著了。」據悉，這一件慘案的起因，竟是因為一款手機遊戲。

據《新京報》報導，收到女兒尋死訊息的時候，母親趙芳（化名）正在銀行查詢明細。起因是，她的微信帳戶在1個月內，在一款名為《龍族幻想》的手機遊戲消費108筆，共計61678元人民幣（約新台幣25.8萬元）。

家人事後查詢發現，劉歌綁定了母親的帳戶給遊戲充值，還購買了大量點券，把遊戲角色裝扮成住在別墅的小女孩。可是，母親質問女兒，對方並沒有承認。所以，她趕緊前往銀行，「我是相信她的，還以為是不是別人盜刷了。」

事發當天晚上6點32分，夫妻倆還在銀行為帳單疑惑時，劉歌給她傳來訊息，「媽媽，是我幹的，我不想活著了，你能原諒我嗎？謝謝你，媽媽。」不過，趙芳並沒有及時看到這條訊息。

相近的時間裡，意外發生了。社區鄧姓住戶回憶，當晚6點半左右，社區有一名女孩墜樓，他看到躺在地上的劉歌，這時鄰居已經喊來了救護車。

趙芳和丈夫從銀行回到社區時，與載著劉歌的救護車擦肩而過。她說，自己走到門口時，才想到來自女兒的未接電話，但回撥過去已無人接聽。劉歌被送醫後，搶救無效離世。當地一名內部人士透露，此事警方並未立案，屍檢後已排除他殺。

劉歌家人表示，孩子安葬後，他們與遊戲代理公司協商退款未果。之後，當地檢察院介入，支持起訴。對此，南山區人民法院5月29日下午透露，目前該案仍在審查階段，尚未立案。

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