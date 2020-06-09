「還是希望你與爸爸重婚」12歲妹遺書給同學　下秒衝出教室5F墜樓亡

▲12歲女孩留遺書盼爸媽复婚 。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南常德市近日發生一起墜亡悲劇。12歲的小六生蘭蘭（化名）上完國文課後，將一封遺書交給同學，然後衝出教室，從5樓欄杆上跳下，送醫搶救無效死亡。該封遺書上寫道，「我還是希望你與爸爸重婚，媽媽我愛你」，令人無比揪心。

綜合陸媒報導，事發於4日上午9點14分左右，蘭蘭上完第一堂國文課後，將一封遺書交給同學，然後從5樓教室外的欄杆上跳下，最終搶救無效死亡。

蘭蘭生前寫下的遺書中，字裡行間流露出對母親的感激和父母離婚的遺憾。文內寫道，「媽媽感謝您給了我生命，並且養育了我12年。希望在我死後您能不再悲傷，能馬上走出陰影，不再為我煩惱，最後我還是希望您與爸爸能夠重婚。爸爸感謝您給予了我的條件與關愛，希望在以後的日子裡您能改掉壞毛病，我希望您能使媽媽笑口常開。」

有同學透露，蘭蘭因父母離異、母親對其要求嚴苛，曾表示想跳樓或離家出走遠離母親，沒想到悲劇真的發生。目前，案件還在進一步調查和處理中。

▲事發現場 。（圖／翻攝自陸媒）

消息傳出後，引發網友熱議，紛紛表達自己的看法，「小女孩太可惜了，死了你們父母的矛盾就更大，以後也是有心結，怎麼可能復婚」「願逝者安息，希望天堂沒有傷痛，每個小孩子都是父母的天使」、「離婚之前一定要考慮孩子的感受」、「現在的人動不動就離婚，大家好像也是非常輕鬆接受，但是誰都沒有去考慮孩子的心態」。