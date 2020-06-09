2名國中妹「手綁細繩」溺斃…留遺書：爸媽重男輕女！ 家屬一看：字跡不對

▲2位國中女輕生溺亡。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省永州東安縣2名上國中二年級的少女請假外出後，魂斷河中。其中一位死者的哥哥透露，2人6月2日以買東西、取快遞為由，向老師請假外出。據悉，女孩的遺體4日在河流被發現，不過2人竟是手與手詭異的綁在一起。然而，警方調查顯示，死亡排除他殺。

據《新京報》報導，6月2日，2名死者張女和向女當天請假外出。晚上8點，家長接到失聯通知。6月4日，警方在向女家的附近河流，將屍體打撈上岸。

家人透露，發現屍體的地方離向女家只有幾分鐘路程。警方曾告訴家屬，發現2人時，她們手和手是綁在一起的。

▲女孩最後身影曝光。（圖／翻攝自新京報我們）

此外，家屬從警方處瞭解到，5月31日，張女曾與另外2名女同學、1名21歲男生入住摩鐵。另一死者向女的父親則回應，當天女兒放假在家，並未去涉事摩鐵。

家屬稱，張女還在宿舍留下了「遺書」，提到「爸媽重男輕女，不想活了」。但是，家屬認為字跡與張女不符。

6月8日，東安縣委宣傳部發布通報，6月4日16時許，有民眾在東安縣鹿馬橋鎮西江河中發現兩具屍體；東安縣公安機關接警後查明，兩名死者是該鎮向女（14歲）和張女（14歲），經現場勘驗、走訪調查、查閱監視器和屍檢，確定2人為溺水身亡。

事發後，當地公安等部門已對此事展開調查，初步調查排除他殺。

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▼2位國中女屍體手綁在一起。（圖／翻攝自新京報我們）