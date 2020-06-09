朱立倫有「強烈意願」選高雄市長？　關鍵鑰匙仍在韓國瑜手上

▲朱立倫被認為是參與高雄市長補選的熱門人選之一。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬多票通過，面對後續的市長補選人選，讓國民黨傷透腦筋。先前傳出黨主席江啟臣可能親自出征，但後來被黨中央否決，如今又傳出前新北市長朱立倫有「強烈」意願投入選戰，只是朱是否能夠參選，關鍵仍掌握在韓手中。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨面對高雄市長補選推出在地參選及外地徵召兩種模式，前者可能會從現任的市議員中挑選，例如黃柏霖、黃紹庭等人都曾被點名；而在後者的模式中，朱立倫的名字的名字數次被提起，後來更傳出朱本人有「強烈」意願投入選戰，只不過如果不在5月12日前設籍高雄市，就趕不上9月的補選，關鍵的鑰匙仍是韓國瑜陣營是否提起「罷免無效之訴」。

▲韓國瑜任內最後一次防疫會議，平靜感謝防疫團隊這段時間以來的努力。（圖／記者洪正達攝）

不過，現階段韓陣營似乎無意提出罷免無效之訴，國民黨也表示不建議。親朱人士曾向《中央社》透露，朱立倫認為國民黨的改革比起改選更重要，應該要讓外界看到黨內反省的力量，目前國民黨的改革方向未明，被貼上的親中標籤也還在，與年輕族群、社會的距離還很遙遠，假如沒有先排除這3個障礙，又如何能重新站穩腳步。

親朱人士提到，朱立倫唯一的希望就是「國民黨站起來」，只要黨有需要，他就不會逃避，若決定要打法律戰，一樣會與全黨共同承擔，不過，如果選擇這條路線，也要先做好心理準備，萬一訴訟拖到超過補選時間，反而中了民進黨的圈套，變成綠營直接指派行政院副院長陳其邁代理高雄市長剩下的任期，黨部應該趕快備戰，不能再繼續拖下去了。

▼韓國瑜支持者打算推動「罷免總統蔡英文」。（圖／記者王亞志攝）