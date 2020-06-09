「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

記者柯沛辰／採訪報導

高雄市長韓國瑜遭罷免通過，外傳可能參選黨主席。名嘴李正皓表示，韓國瑜過去意氣風發，如今垮台眾叛親離，不僅支持者口徑轉向，局處長請假，連名不見經傳的國民黨青年部主任蕭敬嚴都敢發文檢討，「一年前誰敢指著韓國瑜鼻子罵？結果現在罵完沒事，還變英雄。」

李正皓在政論節目《關鍵時刻》表示， 韓國瑜已經沒有能量，以前韓粉出征，哪一次不是幾千萬，警方怎麼敢阻攔？但現在韓粉8日抗議，已經沒有幾個人了，「杏仁哥」也一下就被警察帶走。

▲李正皓表示，韓國瑜確定遭罷免，韓流徹底消失。（圖／翻攝自關鍵時刻）

李正皓指出，資深媒體人黃暐瀚、唐湘龍、趙少康，以及國民黨副秘書長謝龍介幾乎口徑一致，「前面罵說罷韓不公不義，後面叫韓國瑜回斗六休息，什麼意思？每一個人都一樣嘛！為什麼要叫韓國瑜回雲林斗六，因為我（大家）不想再幫你辯護了嘛！」

話鋒一轉，李正皓也說，「韓國瑜現在衰到什麼程度？連國民黨青年部主任，根本沒有聽過的年輕人，他都敢指著韓國瑜鼻子罵，講說這時候如果還有人妄想明年黨主席選舉，只能說不知道怎麼輸的。一年前誰敢指著韓國瑜鼻子罵？現在罵完沒事，媒體還用，他還變英雄！」

▲李正皓指出，蕭敬嚴發文批評韓國瑜，被當作英雄。（圖／翻攝自關鍵時刻）

對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴回應，他臉書發文並非針對韓市長，是盼全黨上下共同面對民意結果，虛心且齊心一致推動改革進程，「如果國民黨改革的努力尚未被民眾看見，就開始討論布局黨主席，甚至2024總統候選人，恐怕只會重演2018年九合一勝選後的黨內爭權戲碼，並讓民眾認為國民黨不思改進，這絕非益事。」

蕭敬嚴表示，貼文被解讀是針對韓市長，他感到非常遺憾，畢竟若非韓市長2018年南下一戰，國民黨也無法在九合一大選獲得如此勝果，「即便去年因為參選總統引發爭議，韓市長也已經受到民意回應，所以對於韓市長的檢討，6月6日後就可以先告一段落了。」

▲蕭敬嚴受訪時澄清，貼文並非針對市長韓國瑜。（資料照／記者黃國霖攝）

蕭敬嚴指出，李正皓先生是前青年團執行長，曾與他共事，如今雖被開除黨籍，仍持續向前高雄縣長楊秋興學習做人之道，甚至跟王浩宇一樣，每天關心國民黨未來發展，「不過，罷韓之後，最難過的應該就是李正皓了，因為沒有韓國瑜可以再讓他消費，他可能在擔心未來通告費的著落。不過，他大可不必擔心，因為他還有馬來西亞跟田鼠可以監督。」

蕭敬嚴6日晚間曾發文示警，國民黨1月11日敗選後，民調支持度不斷崩落，這是全黨上下共同的危機，如今罷韓投票已經變成「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票，黨內止血短時間內還看不到盡頭。

蕭敬嚴指出，韓國瑜當選市長僅4個月就跑去參選總統，傷害市民「期待改變」的情感，加上去年以來國民黨內鬥爭權、反送中等因素，讓「教訓民進黨」的氛圍轉變成「給國民黨重擊」，「倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。」

▲高雄市長韓國瑜遭罷免通過，未來動向備受關注。（資料照／記者李毓康攝）