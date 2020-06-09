　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者柯沛辰／採訪報導

高雄市長韓國瑜遭罷免通過，外傳可能參選黨主席。名嘴李正皓表示，韓國瑜過去意氣風發，如今垮台眾叛親離，不僅支持者口徑轉向，局處長請假，連名不見經傳的國民黨青年部主任蕭敬嚴都敢發文檢討，「一年前誰敢指著韓國瑜鼻子罵？結果現在罵完沒事，還變英雄。」

李正皓在政論節目《關鍵時刻》表示， 韓國瑜已經沒有能量，以前韓粉出征，哪一次不是幾千萬，警方怎麼敢阻攔？但現在韓粉8日抗議，已經沒有幾個人了，「杏仁哥」也一下就被警察帶走。

▲▼「韓流消失」罵韓國瑜變英雄！李正皓爆垮台慘況　蕭敬嚴回應了。（圖／翻攝自關鍵時刻）

▲李正皓表示，韓國瑜確定遭罷免，韓流徹底消失。（圖／翻攝自關鍵時刻）

李正皓指出，資深媒體人黃暐瀚、唐湘龍、趙少康，以及國民黨副秘書長謝龍介幾乎口徑一致，「前面罵說罷韓不公不義，後面叫韓國瑜回斗六休息，什麼意思？每一個人都一樣嘛！為什麼要叫韓國瑜回雲林斗六，因為我（大家）不想再幫你辯護了嘛！」

話鋒一轉，李正皓也說，「韓國瑜現在衰到什麼程度？連國民黨青年部主任，根本沒有聽過的年輕人，他都敢指著韓國瑜鼻子罵，講說這時候如果還有人妄想明年黨主席選舉，只能說不知道怎麼輸的。一年前誰敢指著韓國瑜鼻子罵？現在罵完沒事，媒體還用，他還變英雄！」

▲▼「韓流消失」罵韓國瑜變英雄！李正皓爆垮台慘況　蕭敬嚴回應了。（圖／翻攝自關鍵時刻）

▲李正皓指出，蕭敬嚴發文批評韓國瑜，被當作英雄。（圖／翻攝自關鍵時刻）

對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴回應，他臉書發文並非針對韓市長，是盼全黨上下共同面對民意結果，虛心且齊心一致推動改革進程，「如果國民黨改革的努力尚未被民眾看見，就開始討論布局黨主席，甚至2024總統候選人，恐怕只會重演2018年九合一勝選後的黨內爭權戲碼，並讓民眾認為國民黨不思改進，這絕非益事。」

蕭敬嚴表示，貼文被解讀是針對韓市長，他感到非常遺憾，畢竟若非韓市長2018年南下一戰，國民黨也無法在九合一大選獲得如此勝果，「即便去年因為參選總統引發爭議，韓市長也已經受到民意回應，所以對於韓市長的檢討，6月6日後就可以先告一段落了。」

▲▼蕭敬嚴國民黨部前受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲蕭敬嚴受訪時澄清，貼文並非針對市長韓國瑜。（資料照／記者黃國霖攝）

蕭敬嚴指出，李正皓先生是前青年團執行長，曾與他共事，如今雖被開除黨籍，仍持續向前高雄縣長楊秋興學習做人之道，甚至跟王浩宇一樣，每天關心國民黨未來發展，「不過，罷韓之後，最難過的應該就是李正皓了，因為沒有韓國瑜可以再讓他消費，他可能在擔心未來通告費的著落。不過，他大可不必擔心，因為他還有馬來西亞跟田鼠可以監督。」

蕭敬嚴6日晚間曾發文示警，國民黨1月11日敗選後，民調支持度不斷崩落，這是全黨上下共同的危機，如今罷韓投票已經變成「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票，黨內止血短時間內還看不到盡頭。

蕭敬嚴指出，韓國瑜當選市長僅4個月就跑去參選總統，傷害市民「期待改變」的情感，加上去年以來國民黨內鬥爭權、反送中等因素，讓「教訓民進黨」的氛圍轉變成「給國民黨重擊」，「倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。」

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜遭罷免通過，未來動向備受關注。（資料照／記者李毓康攝）

ET快訊
當我們塑膠？台北捷運報警「抓逃票網紅」　晚間罕見發聲明
影片曝！眼鏡男抓狂變「藍波刀綠巨人」刺4警　1警遭捅破肚
選罷法2漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免　游淑慧曝門檻票數
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

服務處、臉書遭瘋狂出征！王浩宇仔細一查　見「驚人內幕」：有外部勢力介入

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

是否提罷免無效訴訟？韓國瑜「2字回應」　快步避開鏡頭

高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

「最後一次召開防疫會議」　韓國瑜貼6張畢業照洩真心話！韓粉超感動

遭國民黨停權處分　李來希感嘆：配合敵人使盡力氣砍殺自己人

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

服務處、臉書遭瘋狂出征！王浩宇仔細一查　見「驚人內幕」：有外部勢力介入

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

是否提罷免無效訴訟？韓國瑜「2字回應」　快步避開鏡頭

高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

「最後一次召開防疫會議」　韓國瑜貼6張畢業照洩真心話！韓粉超感動

遭國民黨停權處分　李來希感嘆：配合敵人使盡力氣砍殺自己人

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

快訊／南韓法院凌晨裁定了！　三星少主李在鎔「不予羈押」

港版國安法遭聯合譴責　華春瑩回擊：香港在英治時期也無民主自由

《富比世》曝解放軍對台作戰主力：想登陸台灣不太容易

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

蔡阿嘎票選「蔡波能本名」！公開4選項　算命師預言：以後會長很帥

丁禹兮踩雷《陳芊芊》CP粉…直播哽咽淚崩！　解讀「韓爍小芊兄妹情」網怒了

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

政治熱門新聞

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

是否提罷免無效？韓國瑜「2字回應」

白眼女神2度遇罷免關卡！罷捷連署首日衝600份　

網傳50多萬年輕人遷戶籍罷韓！中選會回應了

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

黃捷痛哭離開靈堂　女局長正面回應了

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

「罷捷」領銜人打臉黃捷　5點理由搶先曝

即／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議

韓國瑜下一步！媒體人：參選桃園市長機率最大

高雄議會總質詢被沒收！　女議員氣炸

韓國瑜貼6張畢業照！韓粉超感動

更多熱門

相關新聞

藍營誰勝韓國瑜？大學教授這樣說

藍營誰勝韓國瑜？大學教授這樣說

韓國瑜罷免案6日通過，同意票高達93萬票。文化大學新聞系主任胡幼偉8日表示，在藍營內部，他還看不出有誰實力勝過韓國瑜。對於韓國瑜之後的政治前途，胡幼偉認為「韓粉的存在」是關鍵。胡幼偉為台灣的新聞傳播學者，曾任馬政府時期行政院發言人。

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

聽完韓國瑜罷免感言！張雅琴氣炸：還好把你罷掉

聽完韓國瑜罷免感言！張雅琴氣炸：還好把你罷掉

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席

關鍵字：

李正皓韓國瑜蕭敬嚴罷韓國民黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

汐止長榮貨櫃場堆高機輾員工！右腿恐截肢

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

蔡閨本名真的叫「蔡蠵龜」！爆笑由來曝光

嗑生蠔沒用！網傳「超硬久食物Top5」營養師狂打臉　唯一推薦曝

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面