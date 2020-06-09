　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜罷掉了恐怖爛攤還在！　王定宇：抵用券沒防偽「拿一疊換錢怎麼辦」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜雖然背罷免了，但是留下來的爛攤子馬上考驗接手的代理市長。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

▲韓國瑜雖然被罷免了，但是留下來的爛攤子馬上考驗接手的代理市長。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到93萬多票罷免，成為歷史上首位罷免成功的直轄市長，當高雄市民歡欣鼓舞之際，但是爛攤子卻留給之後接任的代理市長。立委王定宇指出，包括韓市府規劃的日日抽、周周抽活動買單的問題，以及抵用券兌換的問題，都是讓代理市長頭痛的問題。

立委王定宇在新聞節目《關鍵時刻》上指出，高雄還有一個危機，現在誰代理市長誰倒楣，包括10天的日日抽5萬，還有周周抽的10兩黃金50萬，總共100萬的費用，誰要買單？

▲▼韓國瑜雖然背罷免了，但是留下來的爛攤子馬上考驗接手的代理市長。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

▲聽到高雄發行的抵用券沒有防偽之後，主持人劉寶傑大驚：可以偽造！。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

王定宇接著提到，高雄發行的抵用券沒有防偽標誌，就是一般的印刷品，也不確定有沒有序號，如果有人拿了一大疊要跟代理市長換錢，那要怎麼換給對方，更重要的是這是一個流標的案件，要如何用公款支付給民眾，這是個大問題，抵用券的費用如何核銷、有沒有弊案這些都還要再查。

▲▼韓國瑜雖然背罷免了，但是留下來的爛攤子馬上考驗接手的代理市長。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

▲陳東豪認為，接手的代理市長必須有能力證明可以處理韓國瑜留下來的爛攤子。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

資深媒體陳東豪也提到這個問題，代理市長98%會是陳其邁擔任，但是韓國瑜辦的周周抽黃金，已經辦了「能停嗎？」不論民進黨政府派誰當代理市長，都要對高雄市民證明有能力處理這個攤子，不能讓它違法。

陳東豪說，不能讓這個活動違法的意義，第一個是告訴公務員雖然爛攤子是韓國瑜留下來的，但是讓大家不需要因此負法律責任，第二個是盡量讓這個活動能夠做起來，讓它順利收尾。

►必備護髮聖物！摩洛哥優油超狂特價799元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
當我們塑膠？台北捷運報警「抓逃票網紅」　晚間罕見發聲明
影片曝！眼鏡男抓狂變「藍波刀綠巨人」刺4警　1警遭捅破肚
選罷法2漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免　游淑慧曝門檻票數
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜罷掉了恐怖爛攤還在！　王定宇：抵用券沒防偽「拿一疊換錢怎麼辦」

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

服務處、臉書遭瘋狂出征！王浩宇仔細一查　見「驚人內幕」：有外部勢力介入

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

是否提罷免無效訴訟？韓國瑜「2字回應」　快步避開鏡頭

高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

「最後一次召開防疫會議」　韓國瑜貼6張畢業照洩真心話！韓粉超感動

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

韓國瑜罷掉了恐怖爛攤還在！　王定宇：抵用券沒防偽「拿一疊換錢怎麼辦」

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

服務處、臉書遭瘋狂出征！王浩宇仔細一查　見「驚人內幕」：有外部勢力介入

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

是否提罷免無效訴訟？韓國瑜「2字回應」　快步避開鏡頭

高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

「最後一次召開防疫會議」　韓國瑜貼6張畢業照洩真心話！韓粉超感動

韓國瑜罷掉了恐怖爛攤還在！　王定宇：抵用券沒防偽「拿一疊換錢怎麼辦」

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

快訊／南韓法院凌晨裁定了！　三星少主李在鎔「不予羈押」

港版國安法遭聯合譴責　華春瑩回擊：香港在英治時期也無民主自由

《富比世》曝解放軍對台作戰主力：想登陸台灣不太容易

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

蔡阿嘎票選「蔡波能本名」！公開4選項　算命師預言：以後會長很帥

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

政治熱門新聞

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

是否提罷免無效？韓國瑜「2字回應」

白眼女神2度遇罷免關卡！罷捷連署首日衝600份　

網傳50多萬年輕人遷戶籍罷韓！中選會回應了

黃捷痛哭離開靈堂　女局長正面回應了

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

「罷捷」領銜人打臉黃捷　5點理由搶先曝

韓國瑜下一步！媒體人：參選桃園市長機率最大

即／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

更多熱門

相關新聞

韓粉發動罷捷　黃越綏：黃捷問政品質有目共睹

韓粉發動罷捷　黃越綏：黃捷問政品質有目共睹

高雄市長韓國瑜遭到93萬多票的罷免，引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。對此國師級名嘴、前國策顧問黃越綏則對黃捷相當有信心，認為她的問政品質有目共睹。

「韓流消失」罵韓變英雄　他爆垮台慘況

「韓流消失」罵韓變英雄　他爆垮台慘況

藍營誰勝韓國瑜？大學教授這樣說

藍營誰勝韓國瑜？大學教授這樣說

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

關鍵字：

韓國瑜罷韓關鍵時刻劉寶傑王定宇抵用券日日抽周周抽抵用券

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

汐止長榮貨櫃場堆高機輾員工！右腿恐截肢

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

嗑生蠔沒用！網傳「超硬久食物Top5」營養師狂打臉　唯一推薦曝

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

蔡閨本名真的叫「蔡蠵龜」！爆笑由來曝光

孫安佐宣布開飲料攤「自己做」！店名靈感是美國監獄生活

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面