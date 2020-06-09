韓國瑜罷掉了恐怖爛攤還在！　王定宇：抵用券沒防偽「拿一疊換錢怎麼辦」

▲韓國瑜雖然被罷免了，但是留下來的爛攤子馬上考驗接手的代理市長。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到93萬多票罷免，成為歷史上首位罷免成功的直轄市長，當高雄市民歡欣鼓舞之際，但是爛攤子卻留給之後接任的代理市長。立委王定宇指出，包括韓市府規劃的日日抽、周周抽活動買單的問題，以及抵用券兌換的問題，都是讓代理市長頭痛的問題。

立委王定宇在新聞節目《關鍵時刻》上指出，高雄還有一個危機，現在誰代理市長誰倒楣，包括10天的日日抽5萬，還有周周抽的10兩黃金50萬，總共100萬的費用，誰要買單？

▲聽到高雄發行的抵用券沒有防偽之後，主持人劉寶傑大驚：可以偽造！。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



王定宇接著提到，高雄發行的抵用券沒有防偽標誌，就是一般的印刷品，也不確定有沒有序號，如果有人拿了一大疊要跟代理市長換錢，那要怎麼換給對方，更重要的是這是一個流標的案件，要如何用公款支付給民眾，這是個大問題，抵用券的費用如何核銷、有沒有弊案這些都還要再查。

▲陳東豪認為，接手的代理市長必須有能力證明可以處理韓國瑜留下來的爛攤子。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



資深媒體陳東豪也提到這個問題，代理市長98%會是陳其邁擔任，但是韓國瑜辦的周周抽黃金，已經辦了「能停嗎？」不論民進黨政府派誰當代理市長，都要對高雄市民證明有能力處理這個攤子，不能讓它違法。

陳東豪說，不能讓這個活動違法的意義，第一個是告訴公務員雖然爛攤子是韓國瑜留下來的，但是讓大家不需要因此負法律責任，第二個是盡量讓這個活動能夠做起來，讓它順利收尾。

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