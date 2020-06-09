「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

▲韓粉已申請凱道路權。（圖／翻攝「百萬庶民紅衫軍 韓國瑜市長後援會」臉書）



文／中央社

「罷韓」通過，高雄市議會議長許崑源驚傳在住家大樓墜樓身亡。挺韓團體說為追悼和討公道，已申請13、14日凱道路權；總統府指出，希望活動理性平和。

總統府發言人丁允恭指出，罷免是高雄市民依法定程序進行連署與投票、實現公民意志的民主結果，應予尊重。民眾在合法範圍內有申請陳抗權利，但應維持理性平和。

挺韓團體「韓家軍鐵粉聯盟」今晚在臉書發文表示，為追悼許崑源，並還高雄市長韓國瑜公道，呼籲韓粉勇敢站出來，同時已申請13、14日在總統府前的凱達格蘭大道路權，要替天行道。

▲「台灣安全人民有錢」韓國瑜曾號召韓粉在凱道集結。（資料照／記者李毓康攝）



內容提到，這次活動主辦單位包括愛台灣聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟、民主黨（民主監督聯盟）和共和黨等，且陸續有其他團體響應中。

台北市新工處今晚表示，13日上午8時至14日晚間10時，凱達格蘭大道1號（不含）至凱達格蘭大道2號（不含）北側確實有人申請。

新工處指出，申請人在今天深夜11時59分前必須繳納申請費用，確定繳納後，新工處與台北市警察局將聯合審核路權。

轄區台北市警察局中正第一分局也證實，已有團體申請13、14日的凱道路權，但警方目前尚未收到相關集會申請，若收到將依相關規定辦理。

由於「罷韓」通過，造成許多挺韓團體抗議聲浪四起。中正一副分局長汪大宇告訴中央社記者，由於中正一轄區內有許多重要機關和官署，平日就有安排一定警力維安，近期也會密切注意相關團體的動向，並依掌握情資的變化進行滾動式維安警力增派安排，相信同仁們可妥善處理。

汪大宇呼籲，警方尊重民眾集會和言論自由，但希望保持理性、和平訴求，不要因一時衝動而有過激行為，以確保集會自由與安全。