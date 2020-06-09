服務處、臉書遭瘋狂出征！王浩宇仔細一查　見「驚人內幕」：有外部勢力介入

▲王浩宇被轟消費許崑源的死，臉書、服務處被出征。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝王浩宇臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜亡，引起社會一片譁然，桃園市議員的發文通知消息，卻因5字得罪網友，臉書、中壢服務處慘遭「出征」。對此，王浩宇8日晚間統整，近日網友在他版上的留言「不尋常」，讓他懷疑有股外部力量干預，想造成台灣更大的對立。

許崑源的墜樓消息傳出，王浩宇立刻在臉書發文，「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」不過，網友認為這篇貼文不妥，紛紛砲轟「消費死者」，藍營桃園議員詹江村也出面號召，一起到王浩宇的中壢服務處「討公道」。

詹江村在王浩宇服務處外爆料，當時八百壯士之一的謬德生上校過世（2018年4月因年改發生的警民衝突），王浩宇發文諷刺，前參謀總長郝柏村病逝時，王浩宇同日發文「米蟲、死了比較省錢」，數度在死者傷口上撒鹽，引起社會共怒。

詹江村還說，王浩宇長期霸凌學校老師、校長，又喬裝成學生進入校園，偷拍老師上課情形，被5度移送紀律委員會，曾假扮替代役，進入宿舍洗澡、還在PTT上發表過「跟13歲、16歲童性交」，同時附上照片證明身分，舉止令人髮指。

▲王浩宇在臉書分析，有外部力量試圖造成台灣更大對立。（圖／翻攝王浩宇臉書）



大批民眾在王浩宇服務處前聚集，不但丟雞蛋、撒冥紙，讓場面陷入一片混亂，甚至還有人與警方發生衝突，最後被逮到派出所做筆錄。

事件經過2天的延燒，王浩宇數度道歉，仍滅不掉群眾的怒火，只能以平常心面對，順便統計近日在他臉書留言的網友來歷。

經過統計，王浩宇發現不正常的數據，共有57％沒有大頭照、47％是國外帳號、33％好友人數低於5人、27％創立未滿3個月、21％使用簡體字，「以上報告，持續觀察中。」

經過初步判斷，王浩宇斷言，確實有股外部力量在干預，試圖製造台灣更大的對立。

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