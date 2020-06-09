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韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

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▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

▲罷韓過關後，韓粉發起報復式「罷捷」連署。（圖／記者張榮恩攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到93萬多票的罷免，引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。對此國師級名嘴、前國策顧問黃越綏則對黃捷相當有信心，認為她的問政品質有目共睹。

黃越綏在臉書上針對罷韓的議題發文表示，韓國瑜以高過他當選的票數被高雄市民罷免，除了是公民力量的展現外，對韓本人來說應該也是生涯中很大的挫折。

黃越綏說，人不怕失敗，就怕無法再從經驗中記取教訓，當一個人不懂得沈澱、謙卑及反省，而只會一味地他責的話，縱然唸再多的心經也是徒勞。

▲黃越綏透露生活趣事。（圖／翻攝黃越綏臉書）

▲國師級名嘴黃越綏認證，黃捷的問政品質有目共睹。（圖／翻攝黃越綏臉書）

黃越綏接著提到，韓國瑜遭到罷免後，開始有民眾發起報復性的罷免戰，首要箭靶竟然是時力的黃捷，「儘管情緒化的口號喊得爽，但真正執行起來並不容易」，何況黃捷問政的品質有目共睹。

黃越綏強調，民主制度下的規則之一就是少數服從多數，不論任何的比賽，贏者不須驕傲而敗者也勿氣餒，何況採取報復往往只是損人不利己。

黃越綏最後說，人生起落潮水來去，唯有淡定看清楚生命的價值，才能讓自己在任何的轉彎處安然度過，否則過度的膨脹只是在自欺欺人罷了，「黃捷加油！」

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