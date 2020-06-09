國民黨青壯派籲「擺脫韓粉影響」　韓國瑜仍是出色戰將

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案高票通過，相當於讓國民黨在2020總統大選後二度挫敗。國民黨一名不具名的青壯派人士認為，韓國瑜雖然是一名出色的戰將，但近期遭到韓粉「綁架」，導致流失大量中間選票，長遠之計應該要走中道路線，而非僅依靠部分族群支持。

▲韓國瑜被罷免，讓韓粉相當難過。（圖／記者李毓康攝）

這位青壯派人士向《自由時報》表示，從2020總統大選到罷韓投票可以看出，國民黨應該重視受「韓流現象」影響路線的問題，這兩次挫敗都是被少數「比較衝」的聲音所左右，導致失去大量的中間選票，黨部除了面對民進黨，還要注意台灣民眾黨的侵蝕，不能繼續採用小黨格局經營，也不能僅靠部分族群支持，應該選擇中道路線，才是長遠之計。

而對於韓國瑜被罷免帶出的各種問題，國民黨中央委員連勝文8日接受廣播訪問時坦言，韓被罷免不是因為市政做不好，說到底還是總統大選問題的延續，市民不滿韓上任高雄市長沒多久就參選總統，「我不認同罷免跟市政做得好壞有關聯」。

▲連勝文認為國民黨除了檢討個人，也要檢討組織。（圖／記者黃克翔攝）

連勝文認為「與其檢討韓國瑜，不如檢討國民黨過去一年為什麼可以犯這麼多錯誤」，才會導致總統敗選又失了高雄，而國民黨會淪落至此，也是因為「自私」，都是因為國民黨高層的自私才會面臨現在的局面。

對於國民黨未來的發展，連勝文提到，「一直很不喜歡國民黨要塑造超級明星、救世主的文化」，大約從2006年開始，國民黨總想推出Super Star，導致全黨只依靠一個人，像是跟在明星旁邊走，但選舉是整個團隊的作戰，就像民進黨一樣，當初蔡英文接任黨主席也不是Super Star，而是靠一群人一起打上來，因此國民黨除了檢討個人，也應該檢討組織，好好了解讓民眾這麼失望的原因。