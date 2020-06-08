遭國民黨停權處分　李來希感嘆：配合敵人使盡力氣砍殺自己人

▲李來希。（資料照／記者陳豐德攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨8日召開考紀會，將擔任民眾黨秘書長的謝立功開除黨籍，另外因失言引發風波的全國公務人員協會榮譽理事長李來希及中央委員徐正文則遭停權兩年。對此，李來希在臉書無奈表示，國民黨竟然糊裡糊塗的上了賊船，配合敵人使盡力氣砍殺自己人。

李來希透過臉書回應停權處分，「既未收到通知，也未能答辯，既無黨職，也未曾行使過黨權，無官無職無權也無勢」，國民黨飛黃騰達時從未想到我們，國民黨落難時，需要衝鋒陷陣走在第一線時，從來沒少過，「我的發言只代表我這個人，從未諉稱黨的立場，各人造業各人當，既不攬功也不諉過」。

李來希喊話國民黨，不需要把黨員個人行為舉止全往身上攬，否則幾十萬黨員中作奸犯科，甚至強姦殺人者，難不成國民黨也要一個一個抓出來開除黨籍？撈過河管過界了！

李來希感嘆，自己跟國民黨關係非常淡，淡到幾乎忘了它的存在，「民進黨高層恨我恨得牙癢，始終拿我沒輒，不想這回有了使力的空間，國民黨竟然糊裡糊塗的上了賊船，配合敵人使盡力氣砍殺自己人」，毫不手軟，寧非怪事？自古名將很少死於征戰，最後多半死於宮廷後院，歷史殷鑑，難道這輩領導國民黨的人不懂嗎？

李來也說，身為一介退休老翁與國民黨忠貞黨員，臨老有此一劫，雖然出乎人生預期，無求無畏，只是感嘆要跟半生為伍的國民黨為友好難，與他為敵卻是一朝一夕間的事，奈何？

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