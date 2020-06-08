國民黨開鍘謝立功　李來希、徐正文遭停權2年

▲謝立功。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者楊蕓／台北報導

前移民署長謝立功日前發布聲明稿指出，他已接受台灣民眾黨主席柯文哲邀約，擔任民眾黨秘書長，並主動退出國民黨。對此，國民黨8日召開考紀會，謝立功確定開除黨籍，另外，全國公務人員協會榮譽理事長李來希及中央委員徐正文則遭停權兩年。

時代力量立委王婉諭支持罷韓，李來希當時在臉書發文，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了」，引發爭議。

另外，韓國瑜罷免案通過後，台東縣議員陳宏宗因對國民黨長期亂象感到不滿，7日發出聲明退出國民黨，考紀會主委葉慶元表示，考紀會主動要求台東縣黨部依據黨紀處分規程第五條之規定，查明後回報中央考紀會，並於下次開會時議處。

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