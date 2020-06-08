罷韓通過…國民黨聲量爆增4.5％　基進黨增0.35％超越時代力量

▲罷韓案通過。（資料照／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過，在網路上吵的沸沸揚揚，根據臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析個政黨在罷免案後的網路聲量，國民黨增加了4.5％，其中台灣基進黨增加0.35％超越了時代力量。

在6月2日罷免案前，國民黨聲量為33.7％、民進黨31.6％、民眾黨17.8％、時代力量8.2％、台灣基進7.1％、新黨1.6％；罷免案後的3天內，「聲量看政治」測得各政黨聲量，國民黨增加了4.5％，民進黨減少了0.3％，民眾黨減少了3.45％，時力減少了1.3％，台灣基進增加了0.35％，新黨增加了0.2％。

就各政黨聲量漲幅，「聲量看政治」分析，對於韓國瑜與國民黨本身未來如何發展，以及對兩者的評價，造成了國民黨討論聲量的增加，多為負面聲量；罷免案本身與民進黨的關係基本上較國民黨與韓國瑜間接，因此當討論焦點聚焦在國民黨與韓國瑜，對民進黨的討論當然少了一些。

至於民眾黨與時代力量聲量的減少，是因為罷免案基本上跟民眾黨無關，民眾黨在罷免上案的角色當然最小，聲量最小；至於時代力量的減少，是因為時代力量在罷免案上「或許有著力」，但沒有被看見。

另外，「聲量看政治」也指出，基進黨增加了0.35％，是因為基進在罷免案著力甚深，但是由於選後至今基近其實已經增加至少2％，所以這三天增加不多。不過，值得一提的是，基進黨因為罷韓，聲量逼近時代力量，甚至以小數點的差距超過時代力量。

▲國民黨主席江啟臣出面說明罷韓成功後續計畫。（圖／記者王亞志攝）

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣