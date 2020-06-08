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選罷法2個漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免成功　游淑慧：只要X萬票

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▲▼台灣基進立委陳柏惟 談罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案過關後，有人注意到選罷法的規定，似乎有幾個盲點。台北市議員游淑慧8日在臉書指出「選罷法的BUG」，而台灣基進黨的陳柏惟比民進黨桃園市議員王浩宇更有可能被罷免成功。

游淑慧表示，全台灣最不怕罷免的兩種公職人員， 一個是總統、一個市議員。而總統另外有罷免的專法，門檻高的不像話，人民根本沒有提案的權利，必須由立法院發動，且通過絕大部分立委的同意。

游淑慧指出選罷法的第一個漏洞，人民選的總統，人民卻沒有權力罷免。至於市議員呢，選舉的時候是多席次的選制，拿個6％、10％，1萬多票就可以當選，可是罷免的時候卻變成單一席次的選制。

第二個漏洞，游淑慧指出，罷免市議員門檻和罷免立法委員一樣，必須要整個選區25％選舉人同意。以王浩宇舉例來說，他2018年的得票只有16000票，但要罷免他卻需要5倍的票數、近8萬票。

看完上述論點後，游淑慧諷刺，「大家可以理解，為什麼少數市議員敢作威作福、作妖作怪。」並以陳柏惟舉例，以目前的罷免法來看罷免陳柏惟，只需要7萬2781票，「罷免立委反而比罷免市議員還容易。」

高雄市罷韓成功，支持者列名單嗆「報復性罷免」，立委陳柏惟成眾矢之的，有人算出，陳所在的台中市第二選區總選舉人數29萬多人，罷免第一階段連署需1%近3000人，第2階段要10%約3萬人，成案後投票，同意者要超過25%約7萬2千多票，罷免才能通過。

對此，昔日對手前立委顏寬恒8日表示，傳國民黨要推復仇性罷免是胡說，但確實有人對某些議員、立委言行看不下去，若他們想進行罷免，他會尊重。

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