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服務處被砸蛋「本人在幹嘛」？王浩宇親曝行程　網友正反戰翻

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▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」,杏仁哥遭警方拉住。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王浩宇服務處外8日聚集抗議人潮。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市議長許崑源6日深夜墜亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書發文，卻因「力挺韓國瑜」5字被韓粉罵翻，服務處也遭到韓粉蛋洗。而遭到蛋洗時，王浩宇本人在幹嘛？他在臉書上揭露行程，貼文才發出不久，立刻有許多網友湧入按讚。

國民黨議員詹江村透過臉書號召群眾，8日前往王浩宇的中壢服務處「討公道」，得到許多回響，不少民眾8日聚集在服務處外，大罵「消費死者、王八蛋」，朝著服務處撒冥紙、丟雞蛋。

此外，挺韓大將杏仁哥也前往服務處現場，卻在直播過程與警方發生衝突，被帶回派出所做筆錄。不過，杏仁哥才剛從警局出來，立刻在臉書上開直播，「王皓呆，恁北又來了」，開著車前往王浩宇的農舍住家，抵達現場怒吼「X你媽」。

▼杏仁哥做完筆錄，出來後又前往王浩宇農舍住家怒吼。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」,杏仁哥被警方拉住。（圖／記者黃彥傑攝）

眾人的抗議行動沸沸揚揚，那麼王浩宇本人在幹嘛？他在臉書上揭露，「韓粉在抗議，我們在忙著 #中正路二段淹水會勘，沒有取消原有行程。」他提到，由於中正路二段139號附近只要碰上大雨，路面積水會很嚴重，他會同彭俊豪議員團隊，邀請里長、水務局、養工處、區公所前往會勘，未來將針對該段水溝清淤，請養工處測量、檢討溝地高程，盡力改善淹水狀況。

對此，許多網友在下方砲轟，「這麼忙還有時間發臉書？你到底是真的在忙市政還是忙著作秀」、「你除了會作秀還會什麼，龜山不過國民黨民進黨無黨議員都比你好太多了，準備包一包下臺了」、「平常該做的不做，現在才想要趕快去做」、「你現在不適合挖水溝吧！你現在應該正式為你的行為道歉才是吧？」

不過，也有支持者在下方力挺，「王議員加油，我有看過你發文的哪個文章，確實沒有攻擊死者只是他們扭曲事實」、「 來這裡出征的人：你是桃園人嗎？如果不是，就不要用兩套標準不准王議員發言」、「議員加油，我們支持你」、「堅持就對了！」

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