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南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

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▲▼南投縣政府宣布，防疫解封後到縣府等公家單位洽公，不量測體溫，但仍需佩戴口罩及實名制登記，恢復關懷據點年長者共餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府宣布，防疫解封後到縣府等公家單位洽公，不量測體溫，但仍需佩戴口罩及實名制登記，恢復關懷據點年長者共餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣縣府8日下午召開，南投縣嚴重特殊傳染性肺炎第9次應變會議，討論防疫新生活，南投縣解封原則後決議，即日起民眾到縣府等公家機關洽公時「不量體溫」，但仍須戴口罩並維持實名制登記；另外社區關懷據點的共餐將開放，讓長輩們可以留在社區用餐，但仍要注意社交距離，以及做好個人衛生防護。

副縣長陳正昇表示，目前各項防疫措施，仍是以中央規定措施為依據，他也提醒民眾，配合中央政策啟動後防疫新生活，還是要落實個人衛生及防護措施，若無法保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離時，應佩戴口罩，也要落實實名制，並勤洗手，養成防疫好習慣。

▲▼南投縣政府宣布，防疫解封後到縣府等公家單位洽公，不量測體溫，但仍需佩戴口罩及實名制登記，恢復關懷據點年長者共餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

縣府教育處則表示，目前本縣各級學校陸續約有7成校園已開放，另配合防疫新生活運動，落實完備各項防疫規範下，畢業典禮可不受戶外1000人、室內250人以下的活動人數限制，照常舉行，而校外教學也多陸續恢復延後辦理。

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