雙龍七彩吊橋開放「準備好了」！　遊客可從地利、潭南村兩頭交通進入

▲南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋20日啟用，除沿省道台16線抵雙龍村，到日月潭的遊客，也可從依達邵，走投97線縣道從潭南村進入。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

確定6月20日開放啟用南投縣絕色新景點「雙龍瀑布七彩吊橋」，門票預購反應熱烈，南投縣府也全力以赴將迎賓工作「做好做滿」，預期可成為疫情趨緩後，南投縣最亮眼的觀光景區新明星。目光看得更遠的縣長林明溱8日強調說，將分地利、潭南線兩頭併進，積極改善遊客進出雙龍七彩吊橋交通，希望儘早讓甲類遊覽車能直達。



南投縣議會8日縣政總質詢由全文才、廖文賢、石慶龍3名原住民縣議員輪番發言，焦點集中在觀光與農產，除關心雙龍吊橋開放準備是否周全，也促請縣府擴大舉辦南投世界茶業博覽會，加入更多原民元素，並提供更多攤位。



縣長林明溱指出，南投茶博在得到縣議會發聲關心後，中央補助從300萬元不僅翻倍回到往年水準，更增為縣府申請的800萬元，因此確定將在10月10日如期舉行。為了讓茶博也帶動行銷其它縣內農產，將積極研議在中興新村主展場外，另於會展中心設立分展場，展售茶、咖啡以外的農特產，並以接駁車連結，方便遊客兩場串連暢遊。



至於「未演先轟動」的雙龍瀑布七彩吊橋，林縣長說，6月20開幕日門票已預購達800人次，累計的預購票也已賣出上萬張，縣府觀光處已全體總動員逐項檢討，務求將所有準備工作做到最完善。

開幕當天除有系列原民歌舞表演、烤大豬免費試吃，更結合在地社團推出2天1夜的深度遊程，預料開幕熱度將持續延燒到端午連假=, 甚至暑假熱門檔期，再創南投縣超人氣新景點的榮景可期。



林縣長指出，雙龍村所在的信義鄉「人和、地利、雙龍、潭南」濁水溪4部落，因進出交通所賴幹道台16線多彎且瓶頸連連，甲類大客車的遊覽車無法通行。縣府除積極爭取公路總局重視寬籌經費，採取棧橋式工法拓寬外，更將優先拓寬，可從日月潭依達邵，直通雙龍村的捷徑投97線。

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這段長約12公里投97線，連接日月潭伊達邵和信義鄉潭南村，並在地利村銜接台16線，預估只需2000萬元經費，就能全線拓寬到，能容大型遊覽車安全通行，交通改善雙頭併進，縣府就是希望雙龍七彩吊橋觀光榮景可長可久，甚至未來，擴大結合地利村丹大七彩湖的生態遊程，讓「七彩」遊程更精彩。

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