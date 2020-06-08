第4屆南開盃聖誕交流賽「暖身」　彩繪蛋糕、變色馬卡龍「打頭陣」

南投縣新住民生活適應輔導，台語班在水里鄉三村集會所開課，上到8月9日。集集班自11日至8月1日在集集鎮集集民眾服務站辦理；2個班級辦理期程1到2個月不等，歡迎對於台語歌謠等相關課程，有興趣的新住民來報名上課。