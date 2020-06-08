第4屆南開盃聖誕交流賽「暖身」　彩繪蛋糕、變色馬卡龍「打頭陣」

▲第4屆南開盃聖誕交流賽「暖身」經典烘培會，示範製作彩繪蛋糕、變色馬卡龍。（圖，南開科技大學提供，下同）
記者張弘昌／南投報導
南開科技大學餐飲管理系將在今年11月6日，舉辦第4屆「南開盃」聖誕靜態交流賽，期透過競賽讓與會選手與老師，相互切磋、觀摩烘培技藝。
為了讓參賽選手們，更加了解今年南開盃聖誕靜態交流賽方式，提前舉行賽前說明研習會，希望透過示範製作及賽程內容說明，讓大家共享研發成果，將專業知識內化為成長的動力，俾達到1+1>2功效。
參加人員包括企業主、連鎖知名麵包店師傅，學校教師、網路團媽、粉專管理者（部落客）、餐飲事業主、政府機構志工，及高中職與大專院校本科學生。
研習課程內容，包括弘光科大烘焙實習工廠廠長王俊勝，示範製作傳統可頌造型的橙皮巧克力可頌。塔克蛋糕手工甜點工作室設計師周麗郡，示範製作糖霜餅乾（造型餅乾）。
炎香樓港式餐廳港點主廚林建廷，製作宴會點心叉燒酥、金瓜美人。席樂法式料理Le Celeste點心技術師廖柏懿，示範法式點心，8吋蛋糕彩繪、雙色馬卡龍。
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