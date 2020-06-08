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南投烤豬職人術科考+雙龍七彩吊橋開幕　遊客按「讚」可免費品嘗

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▲▼南投烤豬職人培訓課，考結合雙龍七彩吊橋開幕，20日舉行術科考試，遊客按「讚」可免費品嘗學員烤出的美味烤大豬。（圖／南投縣政政府提供，下同）

▲南投烤豬職人培訓課，考結合雙龍七彩吊橋開幕，20日舉行術科考試，遊客按「讚」可免費品嘗學員烤出的美味烤大豬。（圖／南投縣政政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

國內首創「南投原鄉原住民烤豬認證」課程報名截止，共有62名族人符合報名資格，上課地點分為仁愛、信義2場次，將結合20日的雙龍七彩吊橋開幕，在雙龍國小辦理術科考試。除審核烤豬職人認證，遊客透過打卡按讚，可免費品嘗到學員烤出的美味烤大豬。

為發揮烤豬職人精神，強化燒烤核心技術，帶入食品衛生安全觀念，提升消費者保護觀念，行銷原住民飲食文化，縣府原民局特別推出「2020南投原鄉原住民烤豬認證」，讓烤豬在美味誘人的同時，讓消費者吃得安心，進而提高「烤大豬」的產品價值。

▲▼南投烤豬職人培訓課，考結合雙龍七彩吊橋開幕，20日舉行術科考試，遊客按「讚」可免費品嘗學員烤出的美味烤大豬。（圖／南投縣政政府提供，下同）

認證課程報名相當踴躍，仁愛場次將於9、10日在埔里夏都華蔓山林溫泉會館舉行，信義場次則於11、12日在梅子夢工廠舉行，內容包括培訓課程、學科測驗、術科測驗。

6月20日當天，「依希岸部落觀光嘉年華」活動，將於上午9時至下午4時在雙龍國小登場，現場有文創市集、集章送禮、藝文表演、烤豬試吃等活動，民眾只要出示「南投原創烤大豬巴布」Facebook粉絲專頁之按讚畫面，即可獲得金黃酥脆烤大豬的試吃機會，更多活動相關資訊可搜尋「南投原創烤大豬巴布」FB粉絲專頁。

原民局表示，培訓課程擁有完整的認證機制，縣府邀請業界經營多年的隆來夯烤大豬達人松東隆、國立暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系副教授吳淑玲、縣府消費者保護官許麗貞、南投縣烹飪商業同業公會理事詹志強擔任培訓講師，每位講師在教學及實務上皆有深厚經驗，希望學員都能收穫滿滿。

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