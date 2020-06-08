陳時中：在台灣都不戴口罩也沒問題　但就得「永遠鎖國」到疫苗出來

▲衛福部長陳時中。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，全台6/7起大解封，大眾運輸部分也有條件鬆綁戴口罩規定，但基層反彈認為「半開放政策」會搞死第一線同仁。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，「在台灣如果大家都不戴，其實都沒問題，但就會變成永遠要鎖國，鎖到有疫苗出來」他表示，基本上希望戴口罩能內化成一種習慣，還是希望大家盡量戴，做利人利己的事。

針對雙鐵鬆綁戴口罩禁令，有基層認為，「半開放政策」會發生民眾認知不同狀況，根本是搞死第一線同仁。陳時中上午出席安心旅遊記者會時回應，在台灣如果大家都不戴口罩，其實都沒問題，但是就會變成要永遠來鎖國，鎖到有疫苗出來。

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陳時中說，戴口罩基本上可以想成是內化成一種習慣，平常就要準備，不要說人潮擠的時候沒口罩，這樣就很麻煩，此外，未來如果邊境更開放的時候，萬一攔截仍有漏掉一些，個人防護有做好就不至於變成社區傳播，會對台灣有保護作用。

▲陳時中說，在台灣不戴口罩也沒問題，但就會變永遠鎖國到疫苗出來。（圖／記者賴文萱攝）

事實上，2個人都戴口罩就有7成防護力，陳時中說，希望大家都能做利人利己的事，盡量都戴，但有時候喘口氣也沒關係。他也幽默舉例，「就像每天都要洗澡，不會說一天沒洗就抓起來關」，養成戴口罩習慣也有很多好處，對防禦流感、抵抗空汙都有幫助，像這段時間流感重症就降了很多，今年也沒看到流感第二波流行，還是希望這段時間，大家能夠戴就盡量戴，如果戴口罩真的很難過的話，喘口氣也沒問題。

交通部長林佳龍則表示，昨天口罩鬆綁，雙鐵反應其實還滿良好，只有少數個案，進出閘門的時候可能沒戴，但經過溝通還是有戴。他說，大眾運輸從頭到尾都戴口罩、不能飲食不盡人情，主要是給大家方便，有社交距離時就能脫下來喘口氣，但後續就要靠每個人的自律，做得越成功，以後開放邊境就會更少人感染，希望搭雙鐵大家都能落實防疫新生活。

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