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竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

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▲▼南投縣竹山鎮公所努力活化社區發展協會，自訂小雞傳承計畫。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲南投縣竹山鎮公所努力活化社區發展協會，自訂小雞傳承計畫。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣竹山鎮目前共有34個社區發展協會，為積極活化社區功能，讓其協會能將自主競爭力提升，並且配合縣府小旗艦、以及產業行銷等計畫，竹山公所特訂定「小雞傳承計畫」，藉由母雞帶小雞方式，將較少運作社區再度活絡起來，打造最幸福城鎮。

竹山鎮小雞傳承計畫規劃3年為限，從108年起到110年，每年編列近150萬元執行，規劃內容設定有5個母雞，包括：富州、延正、竹山、中崎、桶頭社區發展會。小雞選定有：坪頂、瑞竹、德興、鯉魚、延和、硘磘、新生、和興社區發展協會總共8個，藉由辦理研習課程、產業行銷授課、以及參訪觀摩辦理活動等方式，讓小雞親身體驗社區運作及流程，進一步吸收帶回社區創造屬於自己的sop流程，活絡社區發展。

▲▼南投縣竹山鎮公所努力活化社區發展協會，自訂小雞傳承計畫。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲▼南投縣竹山鎮公所努力活化社區發展協會，自訂小雞傳承計畫。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

鎮長陳東睦表示，社區發展健全除了縣府經費、公所支持外，自主性的發展更為重要，從108年開始竹山公所就積極輔導部分較少活絡社區再次活化，先從辦理關懷據點開始。

今年預計就有8個社區，例如，瑞竹、車店仔、鯉南、秀林、硘磘、延祥、新生、鯉魚社區會在8月份開辦長照業務，明年1月中正、大鞍、福興社區也會加入長照行列，再加上之前的社區，34個社區就都再次活絡起來。不僅如此，鎮內醫療像是秀傳、東華醫院以及迦南美地，也都一起輔導社區來活化，希望未來竹山就是最幸福的小鎮，打造一個最宜居鄉鎮。

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