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南投日間照顧服務有交通車接駁　子女放心上班、免煩惱

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▲▼南投縣政府在失能、失智長輩日常照顧上，提供長照2.0長輩日間照顧服務，讓忙碌上班拚事業的子女免煩惱。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府在失能、失智長輩日常照顧上，提供長照2.0長輩日間照顧服務，讓忙碌上班拚事業的子女免煩惱。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

工商社會繁忙，家中子女為事業打拼，在失能、失智長輩日常照顧上，常面臨人手不足的問題。南投縣衛生局提供日間照護需求服務，民眾家中若有長輩，有長照2.0日間照顧服務需求，可上衛生局網站長期照顧網路線上申請，或親臨各鄉鎮衛生所或公所，或電洽南投縣政府長期照顧管理中心049-2209595、長期照顧全國統一專線1966，由專人為長者安置妥適的照顧單位。

衛生局表示，南投縣內的日間照顧特約單位，可為長者提供生活照顧、健康促進、生活自立訓練、文康休閒活動、家屬指導諮詢、用餐及社區式交通接送等服務。

▲▼南投縣政府在失能、失智長輩日常照顧上，提供長照2.0長輩日間照顧服務，讓忙碌上班拚事業的子女免煩惱。（圖／南投縣政府提供，下同）

長輩不僅可參與社會活動，降低憂鬱發生，也可有效提升家庭生活品質，減輕照顧者壓力。歡迎民眾在工作及家務繁忙時善用政府資源，將家中長輩交由日照交通車，接送至日間照顧中心接受照顧，傍晚再由日照交通車送回，減少長輩獨自在家發生危險，也讓他們可享受家庭溫暖及天倫之樂。

衛生局指出，截至今年4月底前，日間照顧特約單位（長期照顧整合計畫簽約機構）共有12間，包括南投縣基督教青年會、私立青年會綜合長照機構、南投縣私立南投仁愛之家、私立愚人之友綜合長照機構、伊甸基金會附設私立耆福綜合式類長期、老五老基金會埔里鎮社區式長期照顧服務機構、南投縣生活重建協會私立福氣安康綜合長照機構。

私立博愛護理之家、台中榮民總醫院埔里分院附設公立榮光社區式長期照顧、私立草屯長期照顧中心、私立南投仁愛之家附設私立長春居社區長照機構、衛生福利部草屯療養院附設社區長照機構、榮欣社會福利服務促進協會附設榮欣社區式長期照顧服務機構。

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