北韓拒接來電後…最新動作曝光！　南韓證實：兩韓軍方今通話

▲南北韓聯絡辦事處位於北韓開城，依據辦事處例行作業，南北韓人員平日每天上午9時及下午5時皆會通電1次，互相通報上下班狀況。（圖／青瓦台）

記者詹雅婷／編譯

北韓今（8）上午首度未接聽兩韓聯絡辦公室南韓人員電話，創下成立21個月以來首例。該則消息震驚各界，但據南韓統一部最新消息，北韓人員下午5時已照常接聽南韓電話；此外，南韓軍方也證實，兩韓東西海岸軍事通訊線路與艦艇海上例行通話均正常啟動。

韓聯社報導，兩韓關係近日因脫北者團體在邊境發放反北韓傳單變得緊繃，平壤政府甚至在5日晚間單方面宣布關閉南北韓共同聯絡事務所。依據慣例，南北韓共同聯絡辦事處每日當地上午9時、下午5時皆會通話。但到了今早，南韓統一部發言人呂尚基（여상기，音譯）證實，辦事處人員依照原定計畫試圖與北韓通話時，北韓方面沒有接電話。

南韓政府消息人士認為，北韓此次未接聽電話的意圖，現階段仍難以斷定，相關情況仍有待進一步觀察。但統一部消息人士透露，南北韓共同聯絡辦事處北韓人員已於當地下午5時（台灣時間下午4時）接聽南韓的電話，只不過，並未提及上午未接電話一事。

事實上，除了南北韓共同聯絡事務所每日進行通話之外，兩韓軍方當地上午9時及下午4時也都會進行東西海岸軍事通話，並啟動艦艇間的國際無線通訊網路。南韓軍方人士8日透露，兩韓軍事及艦艇熱線今均正常啟動。

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