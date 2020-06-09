川普擬裁減駐德美軍　德國防部長：尚未收到華府證實

▲德國國防部長康坎鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

德國總理梅克爾的盟友、政府跨大西洋協調員貝葉（Peter Beyer），批評美國總統川普決定把數千名美軍撤出德國，並形容這項決定令人完全無法接受，而且德國未事先獲得通知。德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）8日表示，柏林目前尚未收到華府證實。

路透社報導，美國一名高官5日表示，川普已下令美國軍方從德國撤出9500人。梅克爾（Angela Merkel）所屬保守派政黨的要員貝葉（Peter Beyer）告訴「萊因郵報」（Rheinische Post）：「這種作法令人完全無法接受，特別是華府竟然沒人想到事先通知德國這個北大西洋公約組織（NATO）盟友。」

川普決定刪減駐德美軍人數後，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）接受報社訪問時也說，他很遺憾美國計劃撤回駐德美軍部分兵力。馬斯還形容現在柏林與美國的關係「複雜」

路透社報導，康坎鮑爾說，不會對未經證實的消息多做揣測。康坎鮑爾身兼總理梅克爾（Angela Merkel）所屬政黨基督教民主黨（CDU）黨魁。

康坎鮑爾在記者會上表示：「我不希望揣測我沒獲得證實的事。…事實情況是駐德美軍為北大西洋公約組織（NATO）整體安全服務，也為美國安全服務。那是我們合作的基礎。」

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