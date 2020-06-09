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《富比世》曝解放軍對台作戰主力：想登陸台灣不太容易

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中國自製071型綜合登陸艦「龍虎山艦」展開實戰化訓練，完成首次出海訓練擔任編隊指揮所任務，具入役僅隔2個月時間。（圖／翻攝自東部戰區官方微信）

▲071型綜合登陸艦。（圖／翻攝自東部戰區官方微信）

記者林彥臣／綜合報導

軍事觀察家薩頓（H I Sutton）在《富比世》（Forbes）的專欄撰文分析解放軍如果發動對台戰爭，將會以071型綜合登陸艦（Type-071 Yuzhao class）、075型兩棲攻擊艦（Type-075 assault carrier）作為進攻主力，但是最後可能還是會因為實戰經驗不足，所以登陸行動將以失敗收場。

薩頓分析指出，解放軍的驅逐艦與巡防艦數量足以包圍台灣，而且中國也擁有幾乎全世界數量最大的潛艦艦隊，這樣的海軍艦艇數量，台灣很難利用側翼反包圍戰法進攻。

薩頓進一步分析，075型兩棲攻擊艦相當於美國的美利堅級（America Class）兩棲突擊艦，具有類似航母的大型甲板平面供飛機起降，而且也有浮動甲板搭載氣墊船，但075型可能只會搭載直升機，像是與UH－60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）相似的武直-20（Z-20）直升機，進攻初期會以陸軍兩棲突擊旅做為主力部隊，海軍陸戰隊輔助進行作戰，建立灘頭堡讓登陸船靠岸卸下部隊和戰車，不過這些登陸船已相當老舊。

解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲解放軍075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

薩頓引述軍事分析家BA費德曼（BA Friedman）的分析，解放軍登陸作戰一定會遭遇強烈反擊「登陸台灣若不是史上最難的兩棲作戰，也會是其中之一」台灣已經準備數十年，每個登陸點都做好的應對計畫，解放軍雖然擁有正確的工具，但是缺乏實戰經驗，更沒有兩棲作戰的經驗。

而且現代的戰爭不同於20年前，現在講求資訊公開，中國的作戰過程也會被公開，薩頓認為，中國如果在作戰過程中遭遇挫敗，可能會傳遞錯誤的資訊，而且戰事拖越久，台灣向國際求助的機會越大，一旦美國介入就會扭轉戰局，中國海軍雖然不斷增強，但還是落後給美軍，而且美軍擁有更豐富的實戰經驗。

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