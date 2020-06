▲美國海軍波音C-40運輸機自日本沖繩起飛後,越過台灣上空。(圖/翻攝自radarbox)

記者詹雅婷/綜合報導

美國海軍一架波音C-40A運輸機今(9)飛越台灣領土上空,自日本沖繩起飛後,途經北部、西部上空往南飛行,現已飛離台灣領空。

radarbox網站資訊顯示,編號CNV7642的波音C-40「快船」運輸機於台灣時間7時53分自日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛,經過基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、台南等地飛行,最終途經南部海域後,飛離台灣領空。

截至台灣時間上午10時,運輸機最近一次被發現的飛行路線正是台灣上空。推特網友Golf9表示,該飛行路線相當罕見。

CNV7642(C-40A 169036) is flying over West coast line of Taiwan.

It's a rare flight course...pic.twitter.com/9dUWDnFOe4