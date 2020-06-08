PS4手把悠遊卡排到明年出貨　議員諷：拿到之後PS5都出了

▲DS4造型悠遊卡開放預購。（資料照／記者邱倢芯攝）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡公司推出的DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，8日上午11時起推出「限時不限量」預購，但一開賣就再傳秒殺，悠遊卡公司強調「保證買得到」，但只能陸續供貨，目前取貨排程至明年7月。對此，國民黨議員鍾沛君質疑，拿到之後可能PS5都出了。悠遊卡公司董事長陳亭如強調，交貨期程會努力。

鍾沛君在議會直言，簡直波多野結衣的波卡翻版，每次都收到陳情案，每個人在開賣時間點上線登記，可是購物網站發現賣家庫存2、30個在賣，拍賣網站喊的價錢可以買3個真的手把，不是很荒唐嗎？

她指出，現在大家以為上網預購都買得到，結果6月3日上市很快秒殺就罵翻，既然知道供不應求，數量怎麼談的，他們說商業機密，比寶可夢多了一倍，結果兩天之後大逆轉，變成限時不限量，悠遊卡公司網站一度當機，限時不限量是不是騙局一場，看得到、吃不到？

悠遊卡公司董事長陳亭如回應，這一檔遊戲機當初跟SONY談數量，第一次數量比以往多很多，當初曾試著談不限量，但公司授權有疑慮，直到上週受到市場好的回應，才成功拿下不限量授權。

鍾沛君質疑，既然6/3開賣缺貨，怎可能6/5大逆轉加賣？怎麼不能先談更合適的數量？如果之前不能談到理想數量，短短時間又談到「限時不限量」，她酸說，商業機密看不懂，只看到「商業貓膩」。

陳亭如強調，今天沒有賣完，還是都可以預購，因為製成時間，有些通路開放今年可以交貨的量，今天已緊急請他們設定修改，沒料到上午開賣之後，就已經賣到明年的量，她承諾，在6/10預購期間一定會讓大家預購，至於交貨期程會努力。

鍾沛君批評，拿到之後可能PS5都出了，但是既然可以5天時間從原本限縮這麼小的量，一下子擴張那麼大，難道沒想過？陳亭如強調，「台灣消費者讓SONY公司大開眼界」，之前從1萬多提高到2萬8，感謝台灣消費者這麼大熱情，應該有震撼到他們，所以週五緊急協商，才決定要做「限時不限量」。

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