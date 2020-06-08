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高雄市長補選找誰？　柯文哲：蔡壁如確定不會參選

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記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，外界關注民眾黨在高雄補選的佈局，民眾黨立委蔡壁如被點名。對此，台北市長柯文哲8日在議會表示，「當時確定把蔡壁如去選的選項拿掉了，但是沒有談派誰去選」，至於是否讓北市副市長彭振聲上陣，柯文哲說，「再講啦，要不要選都還沒確定」。

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲出席市議會市政總質詢，指高雄市長補選，蔡壁如不會參選。（圖／記者李毓康攝）

國民黨議員李柏毅詢問民眾黨下一步，柯文哲笑說，「剛還在問彭振聲說你有沒有可能去選」，因為彭振聲的戶籍在高雄。李柏毅又追問，蔡壁如會不會參選？柯文哲指出，「以前討論，我都把這選項拿掉」。

至於會不會派人參與補選，柯文哲指出，週三再開會討論，還沒有定見，「當時確定把蔡壁如去選的選項拿掉，但是沒有談派誰去選」，所以要不要派人或派誰，至於是否讓北市副市長彭振聲上陣，柯文哲說，「再講啦，要不要選都還沒確定」，總要問問看，時間還早，先討論再講，不一定急著決定。

國民黨議員張斯綱也問，是否尋求在野黨支持跟合作，柯文哲指出，台灣政治走到這裡，到底下一步要怎麼走，他還是持開放態度，都可以討論，合作比對抗好，特別是激烈的兩極對抗，從來沒說一定跟誰合作還怎樣，多元開放一項是他們的政治價值。

張斯綱質疑，民進黨在台灣政治可能呈現一黨獨大，立法院、行政權或網路聲量，呈現一種聲音獨大，身為在野黨領袖的看法？會不會跟其他在野黨尋求國會合作可能？柯文哲說，民眾黨在第一會期都是議題導向，至少在可見未來是一種政治態度，議題導向而不是用人來做決定。

至於報復性風潮止得住，還是止不住？柯文哲認為，這幾天媒體看起來很冷，表示大家還在思考下一步要怎麼做，冷下來也好，思考一下選罷法有沒有要修改的地方，可以讓大家討論一陣子。

柯文哲隨後也回覆議員鍾小平說，「蔡壁如不會選是確定的，其他都是開放選項。」

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