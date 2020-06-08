寄生北農？董德堉1年公出61天　柯文哲：操盤也沒那麼認真⋯

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲8日赴議會備詢，國民黨議員汪志冰質疑，北農董事長秘書董德堉每天4小時公出，一年總共公出61天，董德堉到底是董事長機要？還是民眾黨黨工？還是柯P網軍？柯文哲面對追問表示，黨務也沒這麼多，「操盤也沒那麼認真，我才不相信」，並允諾會處理。

汪志冰質疑，三級單位一位小小機要秘書，請假比柯文哲還嚴重，董德堉到底是董事長機要？還是民眾黨黨工？還是柯P網軍？她之前批評柯公器黨用，質疑北農機要秘書兼黨職，當時柯很錯愕，說不要偷偷印名片，到底是裝蒜？還是不知道？

汪志冰披露，董德堉一年公出61天，從107年到109年5月，董德堉幾乎每一天4個小時公出，這樣子的機要哪裡有？她告訴北農董事長黃向羣，「你機要出缺，我議員馬上辭職不幹，我去做你機要」；而且巧的是，在107年11月24日投票日，議員選舉這段時間瘋狂請假，每天4小時，她懷疑公出幫柯文哲跑選舉，包括媽祖出巡，做網軍操盤手，幫忙經營柯粉俱樂部，北農天高皇帝遠，三級單位機要能有這權利、福利？

柯文哲回應，該怎麼辦就怎麼辦，名片是他偷印，因為根本沒這職務，但若是請假按照規定，公出要說明公出去哪裡。黃向羣指出，他在108年2月就任後，公司一向對於員工出勤、考察都很清楚，進出公司要打卡，離開辦公室要填寫公出單、出勤單，黃向羣說，連他在內董事長室共有4位同仁，明確業務規範，都是授命於董事長交辦任務。



黃向羣坦言，有點誇張，「看了紀錄覺得是誇張，我有督導不周的問題」。汪志冰懷疑董德堉寄生北農，行操盤手角色？柯文哲強調，「我們黨務也沒這麼多，這個要查，到底去哪裡」。

▲台北市議員汪志冰質疑北農董事長秘書董德堉一年請假61天。（圖／記者李毓康攝）

汪志冰批評，市長一年請假30天，董事長20天，總經理不過44天，董德堉所有請假公出4小時，換算下來總計61天，她自己一年工作天數才245天，相當於1/4的時間，每天公出4小時竟連續8個月。柯文哲承諾，該查就查，公出也要有理由，「我們黨務也沒這麼多，不可能」。

汪志冰說，他去遊山玩水？去陽明山泡溫泉泡8個月，人都腫了？是去外面兼差？領的錢是納稅錢，可以這樣惡搞？黃向羣允諾，一定去查。柯文哲說明，不要說處理個案，整個公司治理，公出可以，但要寫理由。

汪志冰說，因為上面有老大挺，老大就是柯文哲，所以完全沒在鳥，才能這麼放肆，這人三番兩次，還可以再用？可以容忍？還是因為他是操盤手，不能對他做什麼？他才有恃無恐？柯文哲重申，還是要盡公司治理的責任，「操盤也沒那麼認真，我才不相信，如果有這麼認真，也好，我是不相信」。

汪志冰認為，柯文哲常講法律不是參考用的，公司內部規定也不是參考用的，柯文哲回應，「同意，我會辦理，兩個禮拜以內應該就夠了」。汪志冰補充，希望六大公司不要群起效尤，要殺雞儆猴，但柯文哲真知道，還裝不知道？柯文哲又碎念說，「他也沒做這麼認真，我才不相信勒」。

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