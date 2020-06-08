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罷韓後下一步打柯？　柯文哲：請大家忘了我的存在

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲8日赴議會備詢，首先針對高雄市議長許崑源逝世默哀30秒，對於議員頻頻追問，高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨下一個打柯，柯文哲哀求說，「請大家忘了我的存在，我最近很低調」。

對於罷韓結果，柯文哲表示，罷免是高雄市民選擇，只能表示尊重，許議長自殺的案子，還是不好啦，遇到事情不要急著下結論，等檢方結案報告，不要做猜測或鼓動，有些人在臉書上寫文章，對台灣社會沒有幫忙，絕對是不會的；柯文哲也說，社會沒有公理正義，不用自己自殺抗議，他站在醫生立場很反對自殺，救一個人相當不容易，怎麼會去自殺。

柯文哲認為，罷韓過程合於法律程序作為，他沒有多講什麼，投票前沒有多講話，選後多講話也不對，選前都表示中立，選後太多表述反而對被批評。

被問到是否25%罷免門檻低？柯文哲指出，他有看到PTT文章，以總投票數，當選低的只有20%，高的只有30幾%，以當選的票數看，好像也沒有什麼不對，好像也有道理；被問到當總統要改嗎？柯說，不用他選總統，立法院就可以討論，但是老實講要怎麼改還不曉得。

談到報復性罷免，柯文哲直言，對立也不會讓社會進步多少，為了報復去罷免是不必要」，先進民主國家罷免也用得很少，但罷免也是人民權益，這次票數差很多，但如果票數是57萬多，怎麼辦？好問題，現在沒有定見。

李柏毅詢問，民進黨下一個罷免目標，除了新北市長侯友宜？柯文哲笑說，「一定要一個擋在我前面，請大家忘了我的存在，我最近很低調，又不發言」，讓李明賢笑說，是在哀求嗎？柯文哲強調，先暫停一下，對民進黨來說適可而止，國民黨也不要覺得太沮喪，大家先靜下心來，他自己擔心也沒有用，還是認真工作。

李明賢認為，柯文哲仍被網軍攻擊，民進黨不會饒過他。柯文哲重申，「我現在民調很低，又很低調，請大家不要打我，請大家忘了我的存在」，也表示民進黨當然不會饒過他，還笑聲要先觀察1、2個禮拜，黑函產業鏈到底要去幹什麼。

李明賢指出，柯文哲推薦民進黨下一個打侯友宜，是挖洞給別人？柯文哲回稱，「那開玩笑的」。李明賢批評，想要低調就不要亂開玩笑。柯說「努力、努力，盡量」。

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