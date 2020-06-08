蔡英文稱罷韓「民主往前走了一步」　柯文哲批：不要贏賭又贏話

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，總統蔡英文在臉書提及，「今天，有九十多萬名高雄市民，行使民主權利，做出了集體的決定，讓台灣民主往前走了一步」。對此，柯文哲8日下午批評，「不要贏賭又贏話」，以總統的高度不需要講那種話。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲8日赴市議會備詢，國民黨議員汪志冰質疑，罷韓結束後蔡英文在臉書表達，罷免選舉是台灣人民民主向前走了一步，她個人一半同意，因為6月6日在緊繃的狀態，但是市民平和地完成選舉，韓國瑜也有風度，但是對於蔡英文組成復仇者聯盟，黨政軍警、網路、媒體來碾壓，對於這樣的過程非常醜陋，有民主進步嗎？

柯文哲回應，閩南話有一句話說「不要贏賭又贏話」，「坦白講我覺得小英總統講那個話是沒有必要的」，你贏就贏了，還在講這種話有什麼用，他認為以總統的高度不需要講那種話，只要講說「我們注重高雄市民的選擇」。

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