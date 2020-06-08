　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱罷韓「民主往前走了一步」　柯文哲批：不要贏賭又贏話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，總統蔡英文在臉書提及，「今天，有九十多萬名高雄市民，行使民主權利，做出了集體的決定，讓台灣民主往前走了一步」。對此，柯文哲8日下午批評，「不要贏賭又贏話」，以總統的高度不需要講那種話。

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲8日赴市議會備詢，國民黨議員汪志冰質疑，罷韓結束後蔡英文在臉書表達，罷免選舉是台灣人民民主向前走了一步，她個人一半同意，因為6月6日在緊繃的狀態，但是市民平和地完成選舉，韓國瑜也有風度，但是對於蔡英文組成復仇者聯盟，黨政軍警、網路、媒體來碾壓，對於這樣的過程非常醜陋，有民主進步嗎？

柯文哲回應，閩南話有一句話說「不要贏賭又贏話」，「坦白講我覺得小英總統講那個話是沒有必要的」，你贏就贏了，還在講這種話有什麼用，他認為以總統的高度不需要講那種話，只要講說「我們注重高雄市民的選擇」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
頂新旗下「布列德麵包」突宣布收攤！6/30關閉所有實體門市
他肚痛照X光「1條完整吳郭魚」：不小心坐到！取出腐爛發臭..
分析國民黨二度挫敗原因　連勝文撂重話：自私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫親征高雄市長補選？　親朱人士：需要時不會迴避

蔡英文稱罷韓「民主往前走了一步」　柯文哲批：不要贏賭又贏話

唐湘龍讚許崑源「國民黨烈士」　批罷韓者：良心過得去？

罷韓通過…國民黨聲量爆增4.5％　基進黨增0.35％超越時代力量

怒吼「罷王別譏，全台起義！」　罷免王浩宇粉專號召市民「光榮中壢」

PS4手把悠遊卡排到明年出貨　議員諷：拿到之後PS5都出了

快訊／網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare暫關3天　高市警局說話了

國民黨二度挫敗全因「兩個字」　連勝文撂重話：自私

高雄市長補選找誰？　柯文哲：蔡壁如確定不會參選

韓國瑜適合當廣東「汕頭市市長」　他3理由狂推政績：大陸同胞一起享受！

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

朱立倫親征高雄市長補選？　親朱人士：需要時不會迴避

蔡英文稱罷韓「民主往前走了一步」　柯文哲批：不要贏賭又贏話

唐湘龍讚許崑源「國民黨烈士」　批罷韓者：良心過得去？

罷韓通過…國民黨聲量爆增4.5％　基進黨增0.35％超越時代力量

怒吼「罷王別譏，全台起義！」　罷免王浩宇粉專號召市民「光榮中壢」

PS4手把悠遊卡排到明年出貨　議員諷：拿到之後PS5都出了

快訊／網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare暫關3天　高市警局說話了

國民黨二度挫敗全因「兩個字」　連勝文撂重話：自私

高雄市長補選找誰？　柯文哲：蔡壁如確定不會參選

韓國瑜適合當廣東「汕頭市市長」　他3理由狂推政績：大陸同胞一起享受！

朱立倫親征高雄市長補選？　親朱人士：需要時不會迴避

與莉婭勾肩摟腰甜蜜出庭「比愛心」　謝和弦情緒穩定認罪「中時噴漆」！

雲林男箔子寮港區輕生　岸巡趕到緊急將他從車內拉出...晚了一步

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

印度疫情停飛迦納足球員流浪機場73天　堪稱另類版《航站情緣》

撞到野生動物怎麼辦？　救命5步驟「每個生命都珍貴」

11歲柴乳糜胸開刀9次　媽花光積蓄「陪牠奮戰3年」結局感動哭

中職／20勝奪冠指標　樂天桃猿、中信兄弟誰先拿到

日系美妝成功放火！黑色腮紅、蛋型噴霧未上市先轟動

宋仲基「疫情影響」辭演電影　角色爆由《梨泰院》金東希接下！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

政治熱門新聞

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

跌落神壇「三人選」曝！陳時中也在名單

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

才做完筆錄！杏仁哥直衝王浩宇農舍：X你媽

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

更多熱門

相關新聞

PS4悠遊卡明年出貨　議員：PS5都出了

PS4悠遊卡明年出貨　議員：PS5都出了

悠遊卡公司推出的DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，8日上午11時起推出「限時不限量」預購，但一開賣就再傳秒殺，悠遊卡公司強調「保證買得到」，但只能陸續供貨，目前取貨排程至明年7月。對此，國民黨議員鍾沛君質疑，拿到之後可能PS5都出了。悠遊卡公司董事長陳亭如強調，交貨期程會努力。

柯文哲：蔡壁如確定不會參選高雄市長補選

柯文哲：蔡壁如確定不會參選高雄市長補選

下一步打柯？柯：請忘了我的存在

下一步打柯？柯：請忘了我的存在

國民黨號召「罷免蔡英文」？　黃奎博：沒聽說

國民黨號召「罷免蔡英文」？　黃奎博：沒聽說

罷韓後罷柯？黃珊珊：人民不可愚弄

罷韓後罷柯？黃珊珊：人民不可愚弄

關鍵字：

柯文哲蔡英文

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面