罷韓過後清算柯文哲？黃珊珊：台灣人民不是隨便可以愚弄的

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，外傳民進黨下一步將清算台北市長柯文哲。對此，北市副市長黃珊珊8日受訪回應，任何政黨要用這樣方式對付別人，也不能小看選民智慧，「台灣的人民也不是隨便可以被愚弄的」。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

桃園市議員王浩、北市議員梁文傑針對高雄市議長許崑源死訊，在臉書的貼文都引發網友砲轟，黃珊珊強調，政治上要有一定的道德標準，既然已道歉，也是政治人物負責任態度，任何事情都有哀矜勿喜，不能因為是對手就忘記道德底線，還是回到做人基本道理。

至於外傳民進黨下一步清算柯文哲？黃珊珊回應，任何政治人物都應該對選民負責任，任何政黨要用這樣方式對付別人，也不能小看選民智慧，每個政治人物的表現，應有一定的評價，「台灣的人民也不是隨便可以被愚弄的」。

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