美富翁證實「3000萬寶藏被尋獲」！深埋洛磯山脈10多年　得主來自美東

▲芬恩寶藏埋藏在山上，要讓大家去尋寶，藉此親近大自然。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國89歲藝術古董收藏家芬恩10年前把寶藏埋藏在洛磯山脈之中，把相關線索放在2010年出版的書《追逐的快感》（The Thrill of the Chase）內，多年來吸引不少冒險家尋寶。如今，根據芬恩網站7日的最新聲明，這份寶藏已被有緣人找到，價值超過100萬美元（約新台幣3000萬元）。

綜合CNN、美聯社報導，芬恩（Forrest Fenn）在1988那年被診斷出罹患癌症後，便下定決心藏寶，把數百枚稀有金幣、黃金、紅寶石、綠寶石、鑽石等財寶裝入銅製寶箱，而線索就在他的自傳《追逐的快感》一首24行的詩中。根據他多年前的說法，他希望能讓孩子們遠離電腦和其他3C產品，親近大自然，也給深受經濟大蕭條影響的人們帶來希望。

在自傳出版10年後的現今，根據芬恩網站的最新聲明，「（寶藏）就藏在洛磯山脈（Rocky Mountains）濃密叢生的植被以及滿天繁星之下，10多年前我把它藏在那邊，一直都沒有動過。如今，我不知道是誰發現的，但我書中的詩指引那個人找到確切的位置。」

芬恩向當地媒體Santa Fe New Mexican透露，該名尋寶家來自「美國東部」（back East），前陣子寄給他一張照片證實尋寶成功，但那個人不願透露自己的身分。

根據芬恩推測，前來尋寶的人來自世界各地，多達35萬人，有些人辭掉工作全心全意尋找寶藏，至少4人在這段過程中喪命；憶起當年，他說，他在2次的旅行當中，把藏寶箱運至該地埋藏，箱子重20磅、裡面的寶藏重22磅，如今有人成功找到他埋的寶物，「內心是既高興又悲傷，因為寶物已經被找到了。」

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