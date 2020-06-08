「佛洛伊德之死」延燒13天！　民調：8成美國人認為國家正在失控

▲ 華盛頓特區1日抗議現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）大流行奪走美國11萬人的性命、造成數百萬人失業。「佛洛伊德之死」更掀起大規模抗議示威，延燒長達13天。最新民調顯示，美國有高達8成民眾認為，國家正在失控。

《華爾街日報》及美國全國廣播公司針對1000名登記選民展開調查，7日公布結果顯示，僅15%民眾認為國家局勢得到控制。多達80%選民都認為，美國目前處於「失控狀態」。兩黨選民也存在分歧，92%民主黨人認為美國失控，但只有66%的共和黨人如此認為。

調查指出，59%選民更加關心警察的行動及佛洛伊德的死亡，27%選民則更擔心已經演變成暴力的抗議活動。兩黨選民意見同樣存在差異，超過80%民主黨受訪者表示，更加關心佛洛伊德死亡的事件，而非由此引發的抗議活動。相較之下，48%共和黨受訪者表示，他們更加關心抗議活動。

前副總統拜登（Joe Biden）上周正式獲得民主黨總統候選人提名，在此次民調中以49%對42%的支持度領先總統川普（Donald Trump）7個百分點。對於「誰能處理好美國經濟」的問題，川普支持度依然領先拜登11%。但民眾認為，拜登比川普更有能力、更能代表改革，也更可能「終結華盛頓的僵局，將事情辦好」。

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