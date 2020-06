示威第14天！「國旗哥」開車闖入抗議現場　他肉身阻擋遭開槍

▲男子開車闖入抗議群眾中並開槍。(圖/翻攝自推特/Alex Salvi)



記者丁維瑀/綜合報導

美國華盛頓州西雅圖7日晚間舉行示威,結果一名男子開車闖入擁擠的抗議群眾中,接著他竟對著路人開槍,造成一名27歲的男性受傷,所幸生命並無大礙。據了解,該名駕駛當時穿著連帽上衣,背後圖樣是美國國旗,他已被警方拘留。

當地廣播電台KUOW報導,事發地點位於西雅圖國會山區(Capitol Hill)周邊,一輛黑色轎車於7日晚間開入示威現場,不少抗議民眾趕緊包圍他的車避免對方加速,接著駕駛開槍擊中27歲男子丹尼爾(Daniel)的肩膀。

丹尼爾事後被送往港景醫療中心(Harborview Medical Center),狀況穩定。他當時告訴攝影師加蘭(Alex Garland),他所作所為只是為了保護示威者。

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.



Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe