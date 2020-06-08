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回應許崑源墜樓亡「賭很大嗎」惹議！群眾衝梁文傑服務處「抗議+撒冥紙」

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▲梁文傑臉書分享許崑源死訊，寫下「嚇死人，是有賭很大嗎」被罵翻。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝臉書）

▲梁文傑臉書回應許崑源死訊，寫下「嚇死人，是有賭很大嗎」被罵翻。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝臉書）

突發中心／台北報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，震撼全台政界，然而台北市議員梁文傑卻在臉書上發文「嚇死人，是有賭很大嗎」，引發網友撻伐，即便撤下貼文並道歉，仍無法澆熄眾怒。挺韓藍天行動聯盟號召群眾8日前往梁文傑服務處抗議撒冥紙，要求梁本人親自出面道歉！

梁文傑的失言風波即便刪文、多次道歉「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉」、「從昨晚到現在，許多人湧入我的臉書來批評指教，我虛心接受。人死為大，胡亂揣測就是我的錯。在此再次致歉」，仍無法平息眾怒。

梁文傑發文道歉。（圖／翻攝梁文傑臉書）

▲▼梁文傑道歉文。（圖／翻攝臉書）

▲▼梁文傑3度道歉。（圖／翻攝梁文傑臉書）

8日上午不少民眾前往梁文傑位於大同區的服務處，除了要求梁出面道歉，也高舉標語、大喊口號抗議，甚至還有人怒撒冥紙，活動不到一小時便解散，不過警方、梁文傑服務處本來就有提早接獲情資，警方有派員到場維安，而服務處則是關門，梁文傑本人最終也未現身。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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