許崑源墜樓亡…網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare暫關3天

▲網傳緊急公告，指出有許崑源小弟把議長之死怪罪於罷韓，警方偵辦中。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳羿妏、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜6月6日確定遭罷免後，當日晚間還發生國民黨高雄市議長許崑源跳樓身亡。對此，網路上有「緊急公告」傳出有韓粉打算鬧事，另外許崑源小弟將議長死因怪罪於罷韓團體、台灣基進黨，目前警方已加開戒備，不排除為有心人士刻意製造恐慌。

「緊急公告」中寫著，警方獲報得知，因許崑源墜樓身亡一事，其小弟們將把議長死因怪罪於罷韓和相關團體，且消息指出「台灣基進」是他們的目標之一，為了人身安全，目前高雄這邊「包括衣服、黃絲帶、擋泥板這陣子全部拆卸，不要帶出門，也請其他縣市保持低調，注意安全，中央及高雄黨部也會因此關閉三天。」

對此，警方已掌握消息，進行相關了解，且由於許崑源墜樓確切原因，還沒釐清，也請外界勿做過多揣測，可能與罷韓結果有關等說法，強調如果有人企圖製造恐慌，將會遭到法辦。

另外，罷韓團體Wecare高雄8日宣布，總部因整理進度落後，將於10日中午12時再開門，將陸續發送剩下的民主黃絲帶，並持續銷售週邊小物，而同日台灣基進高雄黨部也宣布，「休息片刻，為了更長遠的路」，高雄黨部將休息2天，10日再開門為民眾服務。



►我沒有遲到，是時間遲到了！