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遭蛋洗服務處！王浩宇發「178字道歉文」：一切都是我的不對…不提告砸蛋破壞

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▲抗議民眾沿路高喊「罷免王浩宇」。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲抗議民眾沿路高喊「罷免王浩宇」。（圖／記者楊熾興翻攝）

地方中心／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間自17樓住處墜樓身亡，消息曝光後震驚外界！桃園市議員王浩宇因第一時間在臉書上發布死訊，第一句寫著「力挺韓國瑜」遭質疑消費死者，引爆網友怒氣，8日下午前往他中壢的服務處以及農舍住家砸雞蛋、撒冥紙！稍早王浩宇在個人臉書上發出「道歉文」，內容提到「這一切都是我的不對」。

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王浩宇因一篇貼文，引爆群眾怒火。（圖／記者黃彥傑攝）

王浩宇臉書全文

感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間、淋雨抗議的長輩們，感謝你們的對我的批評指教。我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教。

砸蛋破壞的部分，已告知警方不提告。

對於今天為了我而必須吹風淋雨維安、甚至被水球砸到的警察同仁們，我要致上最深的歉意，真的很抱歉造成你們不便，這一切都是我的不對。

對於福州路附近的鄰居，也再次表達最深的歉意。

----

2014年，站在路口三百多天的我，意外的成為中壢最年輕的議員，在過去的五年，我兢兢業業的努力，不畏懼背後的黑案勢力，去面對中壢最複雜路平的問題。

雖然一開始很生疏，不斷衝撞體制。

但在教育、環保、勞工、弱勢照顧、人行道建置上，我沒有放棄努力，雖然因為太年輕而偶有爭議，但並沒有放棄為中壢努力，好不容易建立了專業完整的服務團隊。

面對各位罷免的訴求，我尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後一天。

因為我是中壢人，這裡是我的家鄉。
無論結果如何，我們還得繼續團結在一起。

▲村長跟杏仁哥轉到王浩宇農舍住家，警方在巷口圍起人牆不讓民眾進入，杏仁哥怒喊「x你媽」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼王浩宇服務處外聚集抗議群眾，不斷吼叫，「王X蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

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