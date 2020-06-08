遶境再延恐遇颱風有損神威　鄭銘坤一擲聖筊超開心：那就走吧！

▲鄭銘坤（中）向媽祖擲筊，一次就聖筊。（圖／鎮瀾宮提供）

記者鄧木卿／台中報導

被全球列為三大宗教盛事的大甲媽遶境何時舉辦？鎮瀾宮副董事長鄭銘坤7日晚上偕同4名董監事向媽祖擲筊，他說，基於百年進香不能斷，加上疫情已緩和，如果超過端午再出發，萬一遇上颱風恐有損神威，希望速速決定，結果一次就聖筊，鄭開心的拍手說，「那就走吧，這不是我一人說的喔」。

受到疫情影響，原本3月該遶境的大甲鎮瀾宮至今毫無動靜，由於疫情緩和，中央疫情中心已宣布解封，戶外可以舉辦1千人的活動，因此鄭銘坤昨晚和4名董監事向媽祖擲筊請示，要不要辦？何時辦？

請繼續往下閱讀...

鄭銘坤向媽祖表示，百年進香不能斷，加上中央已宣布活動不要超過1千人，而遶境工作團隊會控制在8百人，很多信徒也都反應，不出來遶境，全身不舒服，因此董監事訂於閏4月20日晚上11點，也就是21日的子時起駕，29日回鑾。

鄭還說，如果再不出發，超過5月5端午節，萬一遇上8、9月的颱風，恐會有損神威，希望能速速決定，結果一擲筊，第一次就是聖筊，他開心的拍手說，「筊很穩喔」、「走，這不是我一人說的」。

今年遶境期程是閏4月20日晚上11點起駕，21日駐駕彰化南瑤宮，22日駐駕西螺福興宮，23日駐駕嘉義新港奉天宮，25日回程西螺福興宮，26日北斗奠安宮，27日彰化天后宮，28日水朝興宮、29日回鑾大甲。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來