大甲媽11日晚起駕「規模800人」　邀中央擔任防疫顧問

▲鎮瀾宮董事長鄭銘坤宣布11日晚上11點起駕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

被全球列為三大宗教盛事的大甲媽遶境何時舉辦？鎮瀾宮副董事長鄭銘坤8日上午表示，由於中央疫情中心已宣布戶外可以有1千人活動，因此董監事昨晚擲筊得到媽祖同意，11日晚上11點起駕，路線一樣，都是9天8夜，工作人員會控制在8百人，符合規定，鄭希望信徒盡量在網路觀看就好，誠意最重要。

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鄭銘坤表示，由於台灣疫情趨緩，最近接到全省很多信徒打電話詢問，遶境要不要辦？何時辦？基於百年進香不能斷，因此昨晚董監事向媽祖擲筊後，得到媽祖同意，日期就在11日晚間11點起駕，20日回鑾，同樣是9天8夜。

▲大甲媽遶境期程出爐。（圖／鎮瀾宮提供）

鄭強調，雖然舉辦遶境，但工作人員會控制在800人，符合中央疫情規定，而且會帶口罩、每天量體溫、人員造冊，全力做好防疫，而為了避免群聚，一些大型活動包括千桌起駕宴，往年都高達60萬人參加的嘉義新港奉天宮的祝壽大典，今年也改為自由參拜。

他呼籲信徒們網路收看就好，盡量少跟著遶境，如果一定要來，要做好自身防疫工作，為了避免群聚，起駕當天晚上，信徒可以白天先自行前往彰化，此外，往年的鑽神轎活動也會取消，大家只要在道路兩旁雙手合掌拜拜，準備鮮花素果即可，誠意最重要。

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