未來若開放邊境　陳時中：外國人入台會要求「PCR檢測陰性」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，6/7起全台大解封，但針對未來邊境管制開放部分，中央流行疫情指揮中心陳時中今（8）日上午表示，未來若開放外國人入境，會要求PCR檢測陰性證明才能進來，進來以後根據其活動需要性，也會有一連串定期篩檢跟自主健康管理的措施。

外界質疑，指揮中心認為國人戴口罩情況是邊境開不開放的關鍵，但為何不是做好邊境普篩防線？對此，陳時中表示，機場普篩當然有他的意義在，可是不能說機場普篩完之後就能全部堵住。

請繼續往下閱讀...

▲陳時中上午出席安心旅遊記者會。（圖／記者賴文萱攝）

陳時中說，可以看一下各國經驗，甚至台灣經驗也一樣，機場檢疫裡面有抓了很多，大概100多個，但居家檢疫時候也發現100多個，居家檢疫要結束時候也是發現一些人，這都要是層層把關、層層過濾，沒有辦法靠單一方法就能把防疫做成功，多方仔細的去檢視，才可以讓疫情控制住。

「外國人要開放的時候，一定會要有PCR檢驗陰性」，陳時中表示，國人之所以沒有這樣做，是因為他們進來有病就要醫，但外國人就沒有義務要醫。他強調，如果任意放一些有病的人進來，會形成社區防疫破口，台灣也要擔負醫療責任，所以這條防線是一定會做的。