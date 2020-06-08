全球第二波疫情已到來「力度超第一波」　陸抗疫專家：高峰還沒來！

▲印度疫情猛烈增加。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏6月7日在上海，對全球新冠肺炎疫情作出最新判斷，「全球第二波疫情正在發展，而且反彈力度已經超過第一波。」他強調，中國的防控目標是，不受全球第二波疫情影響。

據《北京日報》報導，張文宏進一步說明，經過此次抗疫，大陸的公共衛生體系比原來更加強大，可以應對輸入性風險，「所以（全球）第二波疫情有，但我們的目標是中國沒有（第二波疫情）。」

他分析，國際上第二波疫情已呼之欲出，很多國家的高峰都不知道什麼時候到來，「巴西、俄羅斯、印度的高峰都還沒看到，所以（感染人數）也不知何時會下來。」

▲張文宏。（圖／翻攝自微博）

至於疫情最嚴重的美國，「他們復工復產以後，很多州的疫情又開始有反彈跡象了；包括中東的伊朗，也在反彈。」張文宏認為，初步看來，全球疫情「始終在往前走」，反彈的力度甚至超過第一波。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，截至台灣時間8日上午5點30分，全球累計697萬3195例確診、40萬1564死，僅1個月的時間，新增染疫人數已經暴增315萬人，死亡人數也增加了13萬人。

過去一個月中，國家染疫人口增加最快速的包括巴西、俄羅斯、印度和秘魯，南美洲成為疫情爆發最猛烈的地區，而東南亞的也有更嚴重的趨勢。

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