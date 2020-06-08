林佳龍宣布再推「觀光紓困3.0」　航廈免稅店、入出境業者加碼補助

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎趨緩，但仍重創觀光產業，交通部長林佳龍今（8）日宣布，7、8、9月將推出觀光紓困3.0方案，主要是因國門還沒完全開放，因此針對經營入境旅遊和出境旅遊業者、航廈商家、免稅店會再加碼。但他也強調，這次3.0不會是全面比照辦理，因為子彈有限，希望能幫忙業者撐過這段時間。

林佳龍上午出席安心旅遊記者會，宣布7/1起將推出安心旅遊國旅補助，但也同步宣布會針對特定業者再推觀光紓困3.0方案。他說，因為紓困1.0方案6月底就到了，但因為國門還沒完全開放，像是經營入境旅遊和出境旅遊業者、航廈商家、免稅店等業者，還沒辦法復甦，因此7、8、9月會有3.0延長方案。

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▲林佳龍宣布會針對特定業者推出觀光紓困3.0方案。（圖／記者賴文萱攝）

不過，林佳龍也強調，這次3.0紓困不能夠大家都比照辦理，因為子彈有限，主要是針對還沒辦法復甦的對象去幫忙，希望他們能撐過這波。

另外，林佳龍也提到，有很多業者不能完全轉做國旅，但有些企業旅遊的國旅包裝，就需要提高產品價值，因此，這次也有請觀光局進一步去規劃精緻旅遊，後續也會提供加碼補助。

林佳龍說，精緻旅遊的補助重質不重量，主要是旅遊體驗的部分，可以當作未來國際觀光客的觀摩示範。針對精緻旅遊補份，先前也已徵詢過行政院長蘇貞昌，他有表達會支持，後續將針對這部分找到預算。

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