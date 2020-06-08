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繞境期程陸續出爐！台大公衛：疫情秋冬恐再來「仍須風險評估」

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▲▼台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，院長詹長權。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，院長詹長權。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心開放千人規模的繞境活動，大甲鎮瀾宮今（8）日宣布今年媽祖繞境將於本週四起駕，另有宮廟宣布繞境期程落在7月或者10月份。台大公衛學院表示，新冠疫情估計秋冬會再回來，加上10月開始流感疫情，屆時一定要依國內外疫情做好風險評估，視情況調整活動；另也提醒，在疫苗問世之前，一定要做好社交距離、口罩等習慣，減少和不確定的人接觸，手也避免不必要的觸摸。

▲大甲鎮瀾宮上午宣布何時遶境。（圖／ETtoday資料照）

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▲大甲鎮瀾宮上午宣布何時遶境。（圖／ETtoday資料照）

受到新冠肺炎疫情影響，原訂3月舉行的大甲鎮瀾宮遶境活動取消，廟方8日上午宣布展開「9天8夜遶境」，11日起駕、20日回鑾；高雄旗山天后宮則將於7月14日至19日舉辦「2020年平安巡境活動」；台東市天后宮規劃10月辦理繞境、法會；豐原慈濟宮、梧棲浩天宮繞境暫定11月辦理。

台大公衛學院今（8）日舉辦新冠肺炎疫情說明記者會，被問及繞境活動辦理時間，台大公衛學院院長詹長權表示，目前國際皆預估疫情在秋冬會回來，雖說正確時間點沒人知道，10月份仍是比較緊張的時候，因為流感可能開始流行，加上冠狀病毒情況尚不清楚，必須依靠公衛模式預估來調整活動辦理，如果風險高應該延期，風險下降才能如期進行。

台大公衛學院副院長陳秀熙則指出，解封後最重要的是「中央何時開放境外」，這個時間點會影響到地方各個民間群體活動，也包含宗教繞境。另有兩點問題，冬天來臨疫情反撲，全世界尚未被感染的人還很多；如果10月時又遇到邊境解封、境外移入個案，居家檢疫沒有落實混入繞境活動中，是產生群聚感染最危險的情況。

▲▼台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，副院長陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛學院COVID-19新冠肺炎說明會，副院長陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

嘉義市衛生局長張耀茂來到台大公衛學院分享嘉義市防疫經驗，針對繞境活動他表示，經過幾個月社區操兵，繞境時一定要拉出安全距離，口罩戴上、減少共食，確保衛生習慣到位；但如果發現新冠肺炎風險反撲，可能會有公共衛生力道勸阻不要舉辦，「防疫就是風險對抗」。

詹長權表示，繞境若是固定的人在固定距離走完行程，相關接觸會最少，但如果過程中容易混來混去，還是要特別要注意，保持距離、勤洗手、戴口罩。期間也不要摸臉，過程中使用物件少摸，減少不必要的觸摸，進而減少活動中風險。

他也強調，在疫苗沒有出來之前國人要做充足準備，包含良好個人習慣，洗手、戴口罩、社交距離等都很重要，參與文化活動距離能到兩公尺就兩公尺，做不到至少要一公尺；室內進入或者離開時都應該洗手，口罩配戴則是能戴就戴，也要減少和不確定的人接觸。

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