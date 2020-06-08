大甲媽祖本週四遶境「無須特別提案」陳宗彥：控制800人規模、跨縣接力協助

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

大甲鎮瀾宮8日上午宣布，預計將於11日展開「9天8夜遶境」，20日回鑾。陳宗彥表示，解封之後主辦單位必須自行管理，無須特別提案，但他也初步瞭解，鎮瀾宮規劃將人數控制在800以內，跨縣市的部份則有各縣市主辦廟宇協助，讓活動在可控制範圍，而參與者僅有工作人員和陣頭，信眾則鼓勵線上觀看。

中央流行疫情指揮中心開放千人規模宗教繞境活動，且以當地舉辦為主。大甲鎮瀾宮董監事昨晚擲筊得到媽祖同意，11日晚上11點起駕，路線一樣，都是9天8夜。

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鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，工作人員會控制在800人，符合中央疫情規定，而且會戴口罩、每天量體溫、人員造冊，全力做好防疫，而為了避免群聚，一些大型活動包括千桌起駕宴，往年都高達60萬人參加的嘉義新港奉天宮的祝壽大典，今年也改為自由參拜；鑽神轎活動也會取消，大家只要在道路兩旁雙手合掌拜拜，準備鮮花素果即可，誠意最重要。

陳宗彥表示，廟方表示參加繞境僅有工作人員與陣頭，信徒部份還是鼓勵線上收看直播，我們也是支持鎮瀾宮措施，也建議信徒收看線上直播。至於涉及跨縣市的部份，都會有各縣市主辦廟宇，主辦廟宇要協助，讓活動控制在可控制範圍。

陳宗彥表示，鎮瀾宮並未特別提案，由於現在已經解封，活動回歸自行管理，無須提案，但如果有需要指揮中心給予建議的地方，也歡迎提出。

陳宗彥也重申，信眾建議線上觀看參與，如果到場一定要注意社交距離，配戴口罩、最好個人健康管理。

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